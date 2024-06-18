Рада підтримала звільнення від ПДВ і мита машин розмінування — Finance.ua
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Рада підтримала звільнення від ПДВ і мита машин розмінування

Казна та Політика
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Рада підтримала звільнення від ПДВ і мита машин розмінування
Рада підтримала звільнення від ПДВ і мита машин розмінування
Верховна Рада на засіданні 18 червня проголосувала в першому читанні за законопроєкт № ​​11 258, який пропонує зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від податку на додану вартість і митних платежів ввезення товарів для потреб виробництва та/або ремонту машин механізованого розмінування.
Нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив, що документ за основу підтримали 308 депутатів.
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У пояснювальній записці вказано, що Україні через війну — одна з найзамінованіших країн світу: майже 174 тисячі квадратних кілометрів вже заміновані, і це площа розширюватиметься з огляду на постійні бої та обстріли з боку росії.
Україні потрібні роботизовані машини розмінування, але основні виробники такої техніки за кордоном. Більшість складових таких машин теж іноземного виробництва, тому їх ввезення підвищує вартість.
Звільнення від ПДВ і мита допоможе розвивати виробництво машин розмінування в Україні та зробить цей процес дешевшим.
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Нагадаємо, в Україні запровадять реєстр земель, які потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами.
З початку року урядові та неурядові оператори протимінної діяльності обстежили понад 115 тис. га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис. га.
За матеріалами:
theБабель
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