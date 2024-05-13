Машина для розмінування MV-4, зібрана в Україні, отримала сертифікат відповідності (фото) — Finance.ua

Машина для розмінування MV-4, зібрана в Україні, отримала сертифікат відповідності (фото) Сьогодні 22:12 — Казна та Політика

Машина для розмінування MV-4, зібрана в Україні, отримала сертифікат відповідності (фото)

Українське підприємство А3tech отримало сертифікат відповідності машини для розмінування DOK-ING MV-4 вимогам, викладеним в урядовій постанові № 271 щодо обов’язкової сертифікації механізованих засобів розмінування. Це дозволить компанії-виробнику перейти до промислового виготовлення машин для потреб ринку: як урядових структур, так і операторів гуманітарного розмінування.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

«Уряд та Міністерство економіки послідовно працює над тим, щоб все більше машин, зібраних та частково локалізованих в Україні, працювали в полях. Щоб Україна розвивала власне виробництво техніки для розмінування. Паралельно працюємо із партнерами, які підтримують гуманітарне розмінування, щоб вони закуповували техніку, зроблену в Україні. Адже збільшення виробництва машин для розмінування чи комплектуючих для них в Україні - це нові робочі місця, додаткові надходження для бюджету та нові партнерства. Виробники не лише наймають нових працівників, але й кооперуються із іншими заводами, які працюють в різних регіонах України», — каже перший віцепрем'єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко.

Підприємство А3tech, яке здійснює збірку і локалізацію хорватських машин DOK-ING, з початку року збільшило свій штат на 12%. Крім того, компанія залучила до виробництва ще один завод, який виготовляє частину комплектуючих. В планах залучити до виробництва ще одне підприємство, оскільки А3tech найближчим часом планує випробувати на полігоні важку машину для розмінування MV-10 і після отримання сертифікату перейти до серійного виробництва. На машини такого типу вже зараз є замовники.

«Збирання та локалізація виробництва в Україні машин для розмінування прискорюють ремонт чи заміну деталей у разі підриву в полях. Крім того, це спрощує доступ до техніки операторам гуманітарного розмінування, яких у нас уже майже 40 і ще більше — проходять сертифікацію», — пояснює переваги локалізації перед імпортом заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Нагадаємо, легка машина для розмінування MV-4 на початку квітня пройшла випробування на полігоні на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем) та ділянці із густою рослинністю. Машина витримала серію підривів близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

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