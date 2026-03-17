День фінансів: дедлайн МВФ щодо податків, оновлення трудового законодавства, розширення для бронювання Сьогодні 17:35

У вівторок, 17 березня, МВФ встановив Україні дедлайн для підвищення податків, Уряд розширює критерії визначення підприємств критично важливими.

Дедлайн МВФ для підвищення податків

Міжнародний валютний фонд дав Україні час до кінця березня , щоб виконати ключові умови програми фінансування, зокрема ухвалити рішення про підвищення податків. Інакше подальше отримання коштів може опинитися під загрозою.

Критерії визначення підприємств критично важливими

Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів Кабмін розширює критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України.Йдеться про компанії, які виконують контракти з командуваннями видів або окремих родів сил ЗСУ щодо перевезення військових вантажів , ремонту та інші.

Реквізити для оплати за газ

Як повідомив «Нафтогаз», обов’язково зазначайте у призначенні платежу номер свого особового рахунку — так платіж швидше та коректно зарахується саме на ваш баланс.

До речі, ціни на пальне в Україні зросли через стрімке подорожчання нафти та нафтопродуктів, яке своєю чергою сталося завдяки початку військових дій США, Ізраїлю та країн Заходу проти Ірану.

Кредити бізнесу та депозити населення

У лютому 2026 року банки збільшили обсяг кредитів на 1,6%, або на 19,8 млрд грн, до 1 трлн 233,1 млрд грн. Депозитна база зросла на 0,2%, або на 6,7 млрд грн — до 3 трлн 178,9 млрд грн.

Панельки vs «сталінки»

Найвища ціна на 1-кімн. квартиру станом на 17 бересня 2026 року за типом забудови — в будинках дореволюційної забудови (до 1918 року) — від 140 тис. дол. Яка ціна в будинках інших років забудови — дивіться тут.

Більші зарплати та відпустки

Як повідомляє Мінекономіки, Інститут Тоні Блера підготував Білу книгу щодо проєкту Трудового кодексу України. Це крок до гармонізації з ЄС, формування більш передбачуваного ринку праці та заміни правил чіткішою і більш виконуваною рамкою для працівників і роботодавців.

Водночас трудові книжки в Україні потрібно оцифрувати. До 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат.

Пільга для пенсіонерів

Пенсіонери за віком можуть користуватися міським громадським транспортом на підставі пенсійного посвідчення, не купуючи квиток. Нині пільги на проїзд пенсіонерам в Україні поширюються на міські автобуси, тролейбуси та трамваї.

Країни ЄС, що показали найвищий рівень зайнятості

У четвертому кварталі 2025 року в ЄС було зайнято 198,1 мільйона осіб. При цьому 12 мільйонів осіб були безробітними. Подробиці тут.

