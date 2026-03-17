Нафтогаз змінив реквізити для оплати за газ

зміна реквізитів Нафтогазу
Як повідомив «Нафтогаз», якщо ви сплачуєте за реквізитами у застосунку свого банку, перед оплатою перевірте, чи оновилися дані.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Що треба зазначити

Обов’язково зазначайте у призначенні платежу номер свого особового рахунку — так платіж швидше та коректно зарахується саме на ваш баланс.
«Якщо ви вже сплатили рахунок за старими реквізитами — не хвилюйтеся, кошти будуть зараховані», — пишуть в компанії.
Проте наступні платежі просять здійснювати вже на новий рахунок.
Нафтогаз вказав нові реквізити

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України"ЄДРПОУ 40121452Р/р UA723204780000026006000255925МФО 320478АБ «Укргазбанк.

Оновлення реквізитів

У застосунку Куб, особистому кабінеті, чат-боті GASUA, а також в електронних і паперових платіжках за березень реквізити оновляться автоматично.
Тетяна Берегова
