Нафтогаз змінив реквізити для оплати за газ
Як повідомив «Нафтогаз», якщо ви сплачуєте за реквізитами у застосунку свого банку, перед оплатою перевірте, чи оновилися дані.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Що треба зазначити
Обов’язково зазначайте у призначенні платежу номер свого особового рахунку — так платіж швидше та коректно зарахується саме на ваш баланс.
«Якщо ви вже сплатили рахунок за старими реквізитами — не хвилюйтеся, кошти будуть зараховані», — пишуть в компанії.
Проте наступні платежі просять здійснювати вже на новий рахунок.
Читайте також
Нафтогаз вказав нові реквізити
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України"ЄДРПОУ 40121452Р/р UA723204780000026006000255925МФО 320478АБ «Укргазбанк.
Оновлення реквізитів
У застосунку Куб, особистому кабінеті, чат-боті GASUA, а також в електронних і паперових платіжках за березень реквізити оновляться автоматично.
Поділитися новиною
Нафтогаз змінив реквізити для оплати за газ
