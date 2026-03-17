Де в транспорті не діє пільга для пенсіонерів: які обмеження Сьогодні 10:04 — Особисті фінанси

У постанові Кабінету міністрів № 354 встановлено, що пенсіонери за віком можуть користуватися міським громадським транспортом на підставі пенсійного посвідчення, не купуючи квиток.

Де діє пільга

Нині пільги на проїзд пенсіонерам в Україні поширюються на міські автобуси, тролейбуси та трамваї.

Також за пенсійним посвідченням діє пільговий проїзд для пенсіонерів у приміських поїздах, тобто електричках.

Але в деяких містах запроваджено автоматизовану систему обліку. У такому випадку пенсіонеру потрібно не тільки мати при собі пенсійне посвідчення, а й електронний квиток. Тобто проїзд все одно залишається безкоштовним, але для підтвердження поїздки потрібно отримати на неї квиток.

Як це зробити

Для цього треба прикласти електронний проїзний до валідатора. Приклад:

у Львові для цього оформляється картка «ЛеоКарт»,

у Києві — «Картка киянина»,

у Вінниці — «Картка вінничанина» тощо.

Обмеження

Валідатор фіксує проїзд, після чого пенсіонер може їхати далі без оплати. У деяких містах кількість таких поїздок обмежується — зазвичай видається 60 на місяць, понад це потрібно платити.

Валідатор фіксує проїзд, після чого пенсіонер може їхати далі без оплати. У деяких містах кількість таких поїздок обмежується — зазвичай видається 60 на місяць, понад це потрібно платити.

«Треба порахувати, яку частку складала сума в 8 гривень в 2018 році, і подивитись відповідну частку середнього доходу киянина в 2025 році. І з цієї пропорції визначити вартість проїзду», — пропонує експерт.

