Де в транспорті не діє пільга для пенсіонерів: які обмеження

Пільги в транспорті для пенсіонерів
У постанові Кабінету міністрів № 354 встановлено, що пенсіонери за віком можуть користуватися міським громадським транспортом на підставі пенсійного посвідчення, не купуючи квиток.

Де діє пільга

Нині пільги на проїзд пенсіонерам в Україні поширюються на міські автобуси, тролейбуси та трамваї.
Також за пенсійним посвідченням діє пільговий проїзд для пенсіонерів у приміських поїздах, тобто електричках.
Але в деяких містах запроваджено автоматизовану систему обліку. У такому випадку пенсіонеру потрібно не тільки мати при собі пенсійне посвідчення, а й електронний квиток. Тобто проїзд все одно залишається безкоштовним, але для підтвердження поїздки потрібно отримати на неї квиток.

Як це зробити

Для цього треба прикласти електронний проїзний до валідатора. Приклад:
  • у Львові для цього оформляється картка «ЛеоКарт»,
  • у Києві — «Картка киянина»,
  • у Вінниці — «Картка вінничанина» тощо.

Обмеження

Валідатор фіксує проїзд, після чого пенсіонер може їхати далі без оплати. У деяких містах кількість таких поїздок обмежується — зазвичай видається 60 на місяць, понад це потрібно платити.
Раніше писали, що вартість проїзду в метрополітені Києва потрібно підняти в півтора-два рази — до 12−16 гривень. Про це заявив директор ГО «Інститут міста» Олександр Сергієнко.
«Треба порахувати, яку частку складала сума в 8 гривень в 2018 році, і подивитись відповідну частку середнього доходу киянина в 2025 році. І з цієї пропорції визначити вартість проїзду», — пропонує експерт.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
Також за темою
