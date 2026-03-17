Де в транспорті не діє пільга для пенсіонерів: які обмеження
У постанові Кабінету міністрів № 354 встановлено, що пенсіонери за віком можуть користуватися міським громадським транспортом на підставі пенсійного посвідчення, не купуючи квиток.
Де діє пільга
Нині пільги на проїзд пенсіонерам в Україні поширюються на міські автобуси, тролейбуси та трамваї.
Також за пенсійним посвідченням діє пільговий проїзд для пенсіонерів у приміських поїздах, тобто електричках.
Але в деяких містах запроваджено автоматизовану систему обліку. У такому випадку пенсіонеру потрібно не тільки мати при собі пенсійне посвідчення, а й електронний квиток. Тобто проїзд все одно залишається безкоштовним, але для підтвердження поїздки потрібно отримати на неї квиток.
Як це зробити
Для цього треба прикласти електронний проїзний до валідатора. Приклад:
- у Львові для цього оформляється картка «ЛеоКарт»,
- у Києві — «Картка киянина»,
- у Вінниці — «Картка вінничанина» тощо.
Обмеження
Валідатор фіксує проїзд, після чого пенсіонер може їхати далі без оплати. У деяких містах кількість таких поїздок обмежується — зазвичай видається 60 на місяць, понад це потрібно платити.
Раніше писали, що вартість проїзду в метрополітені Києва потрібно підняти в півтора-два рази — до 12−16 гривень. Про це заявив директор ГО «Інститут міста» Олександр Сергієнко.
«Треба порахувати, яку частку складала сума в 8 гривень в 2018 році, і подивитись відповідну частку середнього доходу киянина в 2025 році. І з цієї пропорції визначити вартість проїзду», — пропонує експерт.
