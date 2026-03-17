Скільки має коштувати проїзд в метро — думка експерта

Вартість проїзду в метрополітені Києва потрібно підняти в півтора-два рази — до 12−16 гривень.
Про це в етері «Київ24» заявив директор ГО «Інститут міста» Олександр Сергієнко.
«Я думаю, що вдвічі потрібно піднімати, можливо в півтора раза, щоб компенсувати зростання собівартості перевезень. Важливо пояснювати людям, що якщо залишати на старому рівні вартість проїзду, то це просто популізм чистої води. Треба, щоб метро працювало стабільно. Для цього потрібні гроші, кваліфікована праця в метрополітені», — розповідає Сергієнко.
Слід визначити, яку частку середнього доходу киянина становили 8 гривень у 2018 році, а потім порівняти її з рівнем доходів у 2025 році.
«Треба порахувати, яку частку складала сума в 8 гривень в 2018 році, і подивитись відповідну частку середнього доходу киянина в 2025 році. І з цієї пропорції визначити вартість проїзду», — пропонує експерт.
Фахівець каже, що робота працівників метрополітену складна, а багато процесів відбувається в нічний час.
«Дуже незручний графік роботи — вночі фактично йде обслуговування всіх мереж. Метро ніколи не припиняло свою роботу: якщо вдень поїзди їздять, то вночі йдуть всі регламентні роботи. Тобто знайти працівників в метро доволі складно. Недарма зараз запрошують жінок на курси водіїв», — розповідає Сергієнко.
За матеріалами:
Finance.ua
