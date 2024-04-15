День фінансів: ціна мобілізації за людину, курс валют без допомоги США, банківська система Китаю — Finance.ua

День фінансів: ціна мобілізації за людину, курс валют без допомоги США, банківська система Китаю Сьогодні 17:30

У понеділок, 15 квітня, ми дослідили такі питання:

Мобілізація, ціна за одну людину. В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 В Україні один мобілізований громадянин на рік обходиться державному бюджету мінімум у 1,3 мільйона гривень. Із цих грошей 40% йдуть на оплату праці та виплати військовослужбовцям.

Курс валют без допомоги від США. Без достатньої міжнародної фінансової допомоги, зокрема від США, можливе зростання курсів іноземних валют. За Без достатньої міжнародної фінансової допомоги, зокрема від США, можливе зростання курсів іноземних валют. За словами голови правління «Глобус Банку» Сергія Мамедова, жодна валюта не здатна втриматися чи залишатися тривалий час стабільною, якщо дефіцит бюджету країни перевищує 30−40%.

Куди мігрує український бізнес під час війни. Майже 19 тис. компаній переїхали від початку 2022 року, за даними ЄДР. Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області. Про це 👨‍⚖️Майже 19 тис. компаній переїхали від початку 2022 року, за даними ЄДР. Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області. Про це повідомляє Опендатабот.

Скільки коштів населення й бізнес тримають у банках. За підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1 635 млрд грн. Про це За підсумками першого кварталу 2024 року кошти бізнесу та населення у гривні сягнули в банках 1 635 млрд грн. Про це написав голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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У Києві здорожчали квартири. На вторинному ринку Києва відчутно На вторинному ринку Києва відчутно здорожчали квартири. За останні 6 місяців ціни на квадратні метри у столиці зросли на понад 6000 грн — із середніх 53 030 грн до 59 127 грн. Помітно збільшились вони і за місяць — майже на 3800 грн.

Подорожчання оренди квартир. Як повідомляють в Державному комітеті Як повідомляють в Державному комітеті статистики , з початку року вартість зросла на 3,7%, при загальній інфляції в 1,2%. Середня ціна місячної оренди 1-кімнатної квартири у березні 2024 року становила 6851 грн.

Також у Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на комунальні послуги.

Скільки держава виділила на фінансування партій. За останні два роки держава виділила на фінансування партій понад 1,6 млрд грн. Про це За останні два роки держава виділила на фінансування партій понад 1,6 млрд грн. Про це свідчать результати дослідження аналітиків R&D центру YouControl. У підсумку в 2023 році на рахунки партій надійшло 703,3 млн грн, у 2022 р. — 617,5 млн грн.

ДП «Документ» повідомило про зміни з 15 квітня. З 15 квітня 2024 року закордонні підрозділи Державного підприємства «Документ» працюють також з З 15 квітня 2024 року закордонні підрозділи Державного підприємства «Документ» працюють також з електронною чергою. При цьому послугу вже не можна буде отримати в порядку «живої черги».

🏛️ Банківська система Китаю. Економіка Китайської Народної Республіки — друга у світі після американської. Країна посідає перше місце у світі за чисельністю населення. Економічно активна частина населення Китаю ще 2021 року становила 791,4 млн осіб.

🧐 Ми у новій статті дослідили, чому у однієї з найбільших економік світу не все так безхмарно:

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