ДП «Документ» повідомило про зміни з 15 квітня: як оформляти український паспорт за кордоном — Finance.ua

ДП «Документ» повідомило про зміни з 15 квітня: як оформляти український паспорт за кордоном Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

ДП «Документ» повідомило про зміни з 15 квітня: як оформляти український паспорт за кордоном

З 15 квітня 2024 року закордонні підрозділи Державного підприємства «Документ» працюють також з електронною чергою.

Про це нагадують ДП «Документ».

Де працюють

у Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Італії (Мілан) та Туреччині (Стамбул).

Це значить, що українці, які знаходяться за кордоном, можуть записатися на прийом за оформленням паспорта онлайн.

При цьому послугу вже не можна буде отримати в порядку «живої черги».

Як пояснили в Паспортному сервісі, додатково збільшили кількість талонів попереднього запису та посилено засоби верифікації користувачів.

Закордонні підрозділи ДП «Документ» працюють надпріоритетними напрямками задля своєчасного та прозорого отримання послуг і надання якісного сервісу громадянам України.

Записатися до електронної черги громадяни України можуть безкоштовно.

Як це зробити

Це можна зробити за посиланням на офіційному порталі ДП «Документ».

Перевірити адресу, графік роботи і перелік послуг можна на офіційному веб-сайті та соціальних мережах:

Нагадаємо, ДМС вчергове закликали не користуватися послугами так званих посередників під час оформлення будь-яких документів.

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