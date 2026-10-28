Чи готові ви перевірити, наскільки впевнено керуєте своїми фінансами?
- зрозуміти, наскільки ефективно керуєте своїм бюджетом;
- перевірити свої фінансові рішення та вміння захищати гроші від фінансових ризиків;
- отримати практичні поради, які одразу можна застосувати в реальному житті.
Що на вас чекає?
Коли?
Для кого?
Як пройти тестування?
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