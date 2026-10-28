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Чи готові ви перевірити, наскільки впевнено керуєте своїми фінансами?

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Чи готові ви перевірити, наскільки впевнено керуєте своїми фінансами?
Чи готові ви перевірити, наскільки впевнено керуєте своїми фінансами?
Уже 30 жовтня Національний банк України втретє проведе Всеукраїнське тестування з фінансової грамотності.
Це справжній фінансовий симулятор, адже після проходження тесту ви зможете:
  • зрозуміти, наскільки ефективно керуєте своїм бюджетом;
  • перевірити свої фінансові рішення та вміння захищати гроші від фінансових ризиків;
  • отримати практичні поради, які одразу можна застосувати в реальному житті.

Що на вас чекає?

20 кейсів про гроші, депозити, кредити, страхування, заощадження та інвестиції.

Коли?

Тестування триватиме лише тиждень — із 30 жовтня до 06 листопада.

Для кого?

Безоплатно для всіх охочих, але питання більше орієнтовані на студентів, доросле населення та людей старшого віку.

Як пройти тестування?

Перевірити свої знання можна буде онлайн на освітньому сайті «Гаразд»: https://harazd.bank.gov.ua
Тест з’явиться на сайті вже 30 жовтня.
Приємний бонус для учасників — 10 подарункових боксів від Національного банку України та призи від партнерів, які будуть розіграні серед тих, хто поділиться своїми результатами в соціальних мережах. Більше про умови розіграшу дізнавайтеся за посиланням: https://cutt.ly/wyEutgK9
Нехай перевірка фінансових знань стане вашою щорічною традицією!
#NBU_fincheck2026
За матеріалами:
Finance.ua
НБУПерсональні фінанси
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