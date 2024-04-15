Скільки держава виділила на фінансування партій за останні два роки — дослідження YouControl Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Скільки держава виділила на фінансування партій за останні два роки — дослідження YouControl

За останні два роки держава виділила на фінансування партій понад 1,6 млрд грн.

Про це свідчать результати дослідження аналітиків R&D центру YouControl.

Фахівці YouControl проаналізували з Єдиного державного реєстру звітності політичних партій дані чотирьох політичних сил за 2022−2023 рр., що подолали 5% бар'єр у Верховній Раді: «Слуга Народу», «Європейська Солідарність», «Батьківщина», «Голос».

Фінансування партій з Держбюджету

Згідно з Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» та «Про Державний бюджет України на 2022 рік», на фінансування партій виділили 753,4 млн грн та 885,6 млн грн відповідно. У підсумку в 2023 році на рахунки партій надійшло 703,3 млн грн, у 2022 р. — 617,5 млн грн.

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У 2022 році було припинено державне фінансування політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» через заборону її діяльності. Проте в січні 2022-го партія ще встигла отримати 25% від загальної суми держфінансування — 33,2 млн грн.

Інфографіка: YouControl

Найбільша сума фінансових зобов’язань станом на кінець 2023 року у «Європейської Солідарності» — 13,6 млн грн. Не має ж фінансових зобов’язань лише партія «Слуга Народу».

Інфографіка: YouControl

«Слуга Народу»

Загальна сума надходжень на рахунки партії «Слуга Народу» за 2022−2023 рр. склала 1,2 млрд грн. Основна частина надходжень — державне фінансування діяльності партії з бюджету. У 2022 році грошових внесків від фізосіб не було. А от у 2023-му отримано 225 грн від двох фізосіб.

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«Європейська Солідарність»

Загальна сума надходжень за проаналізований період склала близько 303 млн грн. Основна частина — державне фінансування. При цьому сукупний розмір платежів за цей же проміжок часу склав понад 385 млн грн.

«Батьківщина»

Загальна сума надходжень на рахунки Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» за 2022−2023 роки склала 168,78 млн грн. Основну частину цих надходжень складає державне фінансування діяльності партії з бюджету.

«Голос»

Протягом 2021−2023 рр. було призупинене державне фінансування партії «Голос», оскільки НАЗК виявило порушення. Одначе, наприкінці 2023 року партії відновили державне фінансування. У першому кварталі 2024 року партія отримала майже 29 млн грн від держави.

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Загальна сума отриманих коштів за 2022−2023 роки склала понад 200 тис. грн.

Довідка Finance.ua:

сума, яку виділяють із бюджету на державне фінансування партій, визначається за формулою: 2% мінімальної зарплати потрібно помножити на кількість виборців, які взяли участь в останніх парламентських виборах;

більшу частину коштів розділяють між партіями пропорційно: хто більше голосів набрав, той більше грошей і отримає.

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