НАЗК відновило доступ до реєстру звітності партій — Finance.ua

НАЗК відновило доступ до реєстру звітності партій Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

НАЗК відновило доступ до реєстру звітності партій

Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило реєстр Politdata, у якому партії звітуються про майно, доходи, витрати та фінансові зобов’язання.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

В агентстві зазначили, що тепер громадськість зможе побачити, на що політпартії витрачали кошти державного фінансування понад три роки. Адже звітування спершу призупиняли через COVID-19, а потім через воєнний стан.

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За даними НАЗК, після повномасштабного вторгнення парламентські партії і далі отримували державне фінансування. Наразі йдеться про 3 мільярди гривень, за які партії мають прозвітуватися перед своїми виборцями, кажуть в агентстві.

Відкритий реєстр допоможе дізнатися не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.

Утім, звітність наразі не обов’язкова. «Поки що це право, а не обов’язок політичних партій», — уточнили в НАЗК.

Нагадаємо, 2020 році політичні партії призупинили подання звітів через пандемію коронавірусу, а згодом, у 2022-му, через воєнний стан.

26 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким партії знову зобов’язані звітувати про фінансування. Він набуде чинності з 26 грудня 2023 року.

Парламентські партії мають подати звіти за 2020−2023 роки протягом 90 днів після того, як закон стане чинним. Інші політичні партії матимуть 120 днів, щоб відзвітуватися. НАЗК перевірятиме звіти до 90 днів після 26 грудня 2023 року.

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