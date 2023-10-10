НАЗК відновило доступ до реєстру звітності партій — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НАЗК відновило доступ до реєстру звітності партій

Казна та Політика
10
НАЗК відновило доступ до реєстру звітності партій
НАЗК відновило доступ до реєстру звітності партій
Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило реєстр Politdata, у якому партії звітуються про майно, доходи, витрати та фінансові зобов’язання.
Про це повідомила пресслужба НАЗК.
В агентстві зазначили, що тепер громадськість зможе побачити, на що політпартії витрачали кошти державного фінансування понад три роки. Адже звітування спершу призупиняли через COVID-19, а потім через воєнний стан.
Читайте також
За даними НАЗК, після повномасштабного вторгнення парламентські партії і далі отримували державне фінансування. Наразі йдеться про 3 мільярди гривень, за які партії мають прозвітуватися перед своїми виборцями, кажуть в агентстві.
Відкритий реєстр допоможе дізнатися не лише на що політичні партії спрямовували кошти, а й хто їх активно фінансував.
Утім, звітність наразі не обов’язкова. «Поки що це право, а не обов’язок політичних партій», — уточнили в НАЗК.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, 2020 році політичні партії призупинили подання звітів через пандемію коронавірусу, а згодом, у 2022-му, через воєнний стан.
26 вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким партії знову зобов’язані звітувати про фінансування. Він набуде чинності з 26 грудня 2023 року.
Парламентські партії мають подати звіти за 2020−2023 роки протягом 90 днів після того, як закон стане чинним. Інші політичні партії матимуть 120 днів, щоб відзвітуватися. НАЗК перевірятиме звіти до 90 днів після 26 грудня 2023 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.