Партіям хочуть дозволити відкривати депозити для пасивного доходу: деталі законопроєкту — Finance.ua

Партіям хочуть дозволити відкривати депозити для пасивного доходу: деталі законопроєкту Сьогодні 08:30 — Кредит&Депозит

Партіям хочуть дозволити відкривати депозити для пасивного доходу: деталі законопроєкту

У Верховній Раді чекає на друге читання законопроєкт, що передбачає надання права політичним партіям розміщувати гроші на депозитних рахунках для пасивного доходу. Із зауваженнями до такого документа виступають антикорупціонери.

Про це свідчить картка відповідного законопроєкту на сайті парламенту.

Йдеться про законопроєкт № 9419−1 щодо механізмів держфінансування та держконтролю за діяльністю політичних партій.

Як зазначають автори ініціативи, метою є відновлення звітування політпартій та перевірок відповідних звітів.

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Пропонують внести зміни до статті закону «Про політичні партії» стосовно механізму виділення та розподілу між політпартіями коштів на фінансування статутної діяльності. Згідно з ними, 85% розподіляється між політсилами, які отримали право на фінансування пропорційно кількості дійсних голосів виборців, які були подані за списками кандидатів у нардепи від таких політпартій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на виборах народних обранців.

Водночас, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) висловило низку зауважень до вищевказаного проєкту. Саме щодо питання закріплення права політпартій розміщувати кошти на депозитних рахунках для пасивного доходу.

«Формулювання такого права потребує корегування та правової визначеності щодо строку розміщення коштів державного фінансування статутної діяльності політичної партії на депозитному рахунку, зарахування отриманого пасивного доходу на рахунки партії, а також факту невикористання цих коштів у розумінні Закону», — наголосили в агенції.

Також документ пропонує передбачити можливість отримання непарламентськими партіями державного фінансування статутної діяльності, знизивши поріг до 3% голосів виборців.

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