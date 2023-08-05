Депозитний калькулятор: параметри, що мають значення для розрахунку прибутковості депозиту — Finance.ua

Депозитний калькулятор: параметри, що мають значення для розрахунку прибутковості депозиту Сьогодні 16:25 — Кредит&Депозит

Депозитний калькулятор: параметри, що мають значення для розрахунку прибутковості депозиту

Кожен депозит складається з певної комбінації параметрів, які в підсумку визначають його дохідність, тобто нараховані проценти. Щоб розрахувати кінцеву суму доходу, на усіх вебсайтах банків розміщені депозитні калькулятори.

Про це повідомляє Financial Literacy Ukraine.

«Наявність депозитного калькулятора — це одна з вимог Національного банку України щодо повноти та прозорості надання інформації, згідно з якими банки провинні розкривати повну інформацію про свої продукти та їх реальну вартість як у рекламі, так і на своїх вебсайтах. Обов’язково порівнюйте пропозиції кількох банків, перш ніж обрати найприйнятніший варіант», — сказано в повідомленні.

Серед головних параметрів, що мають значення для розрахунку прибутковості депозиту, варто виділити:

суму вкладу;

строк розміщення;

валюту, у якій розміщуєте депозит;

можливість поповнення вкладу;

можливість дострокового закриття депозиту;

спосіб нарахування процентів: щомісячно, щоквартально, після завершення строку чи інше.

Після того, як ви зазначили всі параметри депозиту, варто звернути увагу на ще декілька важливих моментів, що також можуть мати вплив на прибутковість банківських депозитів.

1. Скільки коштують усі додаткові та супутні послуги банку

Можливо, вам знадобиться відкрити поточний рахунок у банку, сплатити комісію за відкриття депозитного рахунку.

2. Яку суму складатимуть тарифи банку за обслуговування рахунку

Основна сума депозиту та нараховані відсотки після закінчення строку перераховуються банком на поточний рахунок. Надалі цими коштами можна користуватися, ураховуючи тарифи банку для такого рахунку.

Перш ніж обрати депозит конкретного банку, зверніть увагу на його тарифи щодо обслуговування поточного рахунку, а саме: зарахування коштів, видачі коштів з рахунку через касу банку, отримання коштів з використанням картки в банкоматах, перерахування коштів на будь-які інші рахунки тощо.

3. Яку суму становитимуть податки: ПДФО та військовий збір

Зазвичай фінансова установа самостійно розраховує та стягує податки з процентного доходу, тож ви отримаєте свої гроші уже з вирахуванням податків.

Щоб клієнт чітко знав суму податку, яка буде сплачена з його доходу відповідно до податкового законодавства, Національний банк зобов’язав банки в депозитному калькуляторі врахувати необхідність окремо прораховувати суму податку та відповідно суму доходу після його сплати. Тож клієнт отримує повну інформацію про депозит.

Детально вивчіть всі умови депозиту, розміщені у вільному доступі на вебсайті банку. Якщо матимете уточнюючі запитання, одразу ставте їх менеджеру банку. Це ваше право — вимагати й отримувати вичерпну інформацію.

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