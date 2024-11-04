День фінансів: цілі НБУ на валютному ринку, субсидії на опалювальний сезон, терміни запуску 5G в Україні — Finance.ua

День фінансів: цілі НБУ на валютному ринку, субсидії на опалювальний сезон, терміни запуску 5G в Україні Сьогодні 17:45

У понеділок, 4 листопада, розповімо все, що потрібно знати про Temu, та коли в Україні масово з’являться мережі 5G.

Цілі НБУ на валютному ринку. Національний банк в умовах структурного дефіциту валюти під час війни Національний банк в умовах структурного дефіциту валюти під час війни зберігає стійкість валютного ринку через продаж доларів. Це виключає різкі зміни курсу. Стійкість валютного ринку означає, що процеси на валютному ринку відбуваються в залежності від попиту й пропозиції, але за участю Національного банку.

Товари, які не можна повернути. Уряд Уряд склав новий список товарів, які не можна повернути в магазин. Серед іншого: ліки, продукти харчування. У списку всього чотири позиції, але вони мають на увазі широкий список товарів.

Відмітимо, що серед українців набирає популярність маркетплейс Temu. Платформа активно, навіть агресивно наступає на всі ринки світу. Temu одразу стала конкурентом для інших платформ електронної комерції. Причини цього в широкому асортименті товарів та в доступних цінах. У новій статті Finance.ua детально розповідає все, що треба знати про цей маркетплейс:

Субсидії на опалювальний сезон. Пенсійний фонд Пенсійний фонд перерахував розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2024−2025 років. Розмір субсидії за жовтень обчислено з урахуванням послуги з опалення житлового приміщення з початку опалювального сезону — з 16 жовтня. Виплата житлової субсидії за жовтень буде проведена в листопаді.

Грошові перекази. За За даними НБУ, обсяги приватних грошових переказів у вересні зменшилися на 18,8% та становили 0,8 млрд доларів. Заробітна плата, яку українці отримують із-за кордону, скоротилася на 22,7%, у свою чергу інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 6,4%.

Запуск 5G в Україні. На минулому тижні Мінцифри повідомило, що в Україні запустять пілотний проєкт 5G. Експерт з питань телекомунікацій Олександр Глущенко На минулому тижні Мінцифри повідомило, що в Україні запустять пілотний проєкт 5G. Експерт з питань телекомунікацій Олександр Глущенко пояснив , що за впровадження 5G доведеться платити й кінцевому споживачу. За його словами, 2030 рік — це рік, коли треба орієнтуватись, що в Україні масово з’являться мережі 5G.

Податок на прибуток банків. У МВФ У МВФ вважають , що введення 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, воно підриває довіру до політики і не є ефективним рішенням.

Також МВФ рекомендував у межах збільшення потенціалу внутрішніх джерел фінансування надалі підвищити ПДВ, поліпшити ситуацію зі справедливістю податкової системи України та повноцінно запровадити механізм вуглецевого коригування імпорту.

Зарплати українців. Народна депутатка Галина Васильченко Народна депутатка Галина Васильченко зазначила , що зарплати українців можуть знизитися з наступного року. Можливе зниження пов’язане з законопроєктом про підвищення податків. Ним передбачається підвищення військового збору до 5%, а це на 3,5% більше доведеться зі своїх заробітних плат віддавати у державний бюджет.

Додамо, що зараз провідні українські та міжнародні компанії запрошують на стажування молодих та амбітних людей без досвіду роботи або з мінімальним, а по завершенні деякі з них пропонують роботу в компанії. Robota.ua поділилася пропозиціями про стажування, які актуальні на цю мить.

Безробіття в ЄС. Рівень безробіття в єврозоні з урахуванням сезонних змін становив 6,3% у вересні 2024 року, знизившись з 6,6% у вересні 2023 року. За Рівень безробіття в єврозоні з урахуванням сезонних змін становив 6,3% у вересні 2024 року, знизившись з 6,6% у вересні 2023 року. За даними Євростату, рівень безробіття в ЄС становив 5,9% у вересні 2024 року проти 6,1% у вересні 2023 року. У вересні цього року найвищий рівень безробіття був у Іспанії — 11,2%. Найнижчий — у Чехії — 2,8%.

До речі, Тайвань переглядає правила своєї цифрової кочової візи, яка спочатку планувалась для шестимісячного перебування. Її можуть продовжити до одного року.

Водночас у Чехії йде активна підготовка до пенсійної реформи, яка, за нинішніми планами, пройде в кілька етапів, починаючи вже з жовтня 2024 року, й завершиться аж у 2035 році. Українцям у Чехії також варто звернути увагу на зміни.

А за цим посиланням розповідаємо, що вигідніше в ЄС: роумінг чи місцева SIM-карта.

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