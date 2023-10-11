День фінансів: членство України в НАТО, новий пакет військової допомоги від США, рекордна кількість нових ФОПів — Finance.ua

День фінансів: членство України в НАТО, новий пакет військової допомоги від США, рекордна кількість нових ФОПів Сьогодні 17:50

У середу, 11 жовтня, про хороші новини від партнерів України.

Україна стане членом НАТО. Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував майбутнє України в НАТО. Генсек наголосив, що чим міцніша буде Україна на полі бою, тим сильніша буде її позиція під час мирних переговорів. Історія не повинна повторюватися. Саме тому Генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував майбутнє України в НАТО. Генсек наголосив, що чим міцніша буде Україна на полі бою, тим сильніша буде її позиція під час мирних переговорів. Історія не повинна повторюватися. Саме тому всі члени Альянсу погодилися на те, щоб Україна стала членом НАТО.

Новий пакет військової допомоги від США. Вашингтон Вашингтон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму $200 млн. Пакет включає боєприпаси для систем ППО, ракетні й артилерійські боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, а також озброєння для протидії російським дронам.

В США також заявили, що здатні одночасно надавати військову допомогу і Україні, і Ізраїлю, тому події останніх днів не загрожують Києву втратою підтримки з боку Вашингтона.

Крім того, Україна підходить до другого перегляду програми розширеного фінансування МВФ.

Типи відключень взимку. В Україні переглянуть зимові В Україні переглянуть зимові графіки відключення електроенергії . Ситуація залежатиме від рівня загального дефіциту потужності в енергосистемі. У разі невеликої нестачі — світло вимикатимуть на чотири години, якщо більше, то, відповідно, довше.

До речі, Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.

Також в «Нафтогазі» запевняють, що Київ взимку буде з опаленням попри перестороги Кличка.

Рекордна кількість нових ФОПів. Протягом вересня Протягом вересня українці відкрили 35 587 ФОПів. Це найвищі показники не лише за час повномасштабного вторгнення, але й за останні три роки. Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються. Майже половина нових ФОПів — 43% — відкриваються у сфері торгівлі.

Нагадаємо, що 25 жовтня відбудеться найбільша онлайн подія для всіх, хто цікавиться цифровим маркетингом та трафіком. Запрошуємо вас на захопливу конференцію, де ви зможете зустрітися з топовими спікерами та експертами маркетингу. Усі деталі про конференцію тут.

Зарплати ІТ-спеціалістів. Як Як свідчить аналітика Djinni , зарплати найнятих у третьому кварталі технічних кандидатів на $200−500 нижчі у порівнянні з третім кварталом 2022. П’ять найбільш конкурентних категорій незалежно — Manual QA, JavaScript, Design, Recruiter і Project Manager.

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