День фінансів: бронювання нових категорій, кредит на €90 млрд, бізнес-гранти та підтримка ветеранів Сьогодні 17:34

У четвер, 5 лютого, ЄС оцінив ефект санкцій проти росії після чотирьох років війни та затвердив механізм надання Україні кредиту на €90 млрд.

Бронювання працівників

В Україні виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати від мобілізації 100% співробітників. Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення.

Бізнес-гранти та підтримка ветеранів

Міністерство економіки та Держслужба зайнятості розпочали прийом заявок на участь у державних програмах підтримки підприємництва «Власна справа» та «Гранти для ветеранів» у 2026 році. Податися можуть як початківці, так і діючі підприємці.

Реальний ВВП України

Реальний валовий внутрішній продукт України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 0,7% порівняно з третім кварталом.

Нова допомога на дитину

Українці з немовлятами можуть оформити нову державну фінансову допомогу. Для цього необхідно зібрати спеціальний пакет документів та звернутися за її призначенням особисто чи дистанційно.

водночас шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про соцвиплати.

Виплати сім’ям загиблих військових

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів сімей загиблих і зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.

Правила створення Дія. Підпису

У застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.

Сплата податків

Мінфін нагадав платникам податків про порядок підтвердження неможливості своєчасного виконання податкових обов’язків у випадках відключення електроенергії або настання інших об’єктивних обставин.

