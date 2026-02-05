День фінансів: бронювання нових категорій, кредит на €90 млрд, бізнес-гранти та підтримка ветеранів
У четвер, 5 лютого, ЄС оцінив ефект санкцій проти росії після чотирьох років війни та затвердив механізм надання Україні кредиту на €90 млрд.
Бронювання працівників
В Україні виробники трансформаторного обладнання зможуть бронювати від мобілізації 100% співробітників. Кабінет Міністрів ухвалив відповідне рішення.
Бізнес-гранти та підтримка ветеранів
Міністерство економіки та Держслужба зайнятості розпочали прийом заявок на участь у державних програмах підтримки підприємництва «Власна справа» та «Гранти для ветеранів» у 2026 році. Податися можуть як початківці, так і діючі підприємці.
Реальний ВВП України
Реальний валовий внутрішній продукт України у четвертому кварталі 2025 року зріс на 0,7% порівняно з третім кварталом.
Найбільш привабливі депозити лютого 2026 року
Нова допомога на дитину
Українці з немовлятами можуть оформити нову державну фінансову допомогу. Для цього необхідно зібрати спеціальний пакет документів та звернутися за її призначенням особисто чи дистанційно.
- водночас шахраї масово розсилають фейкові повідомлення про соцвиплати.
Виплати сім’ям загиблих військових
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підвищення мінімальних пенсійних виплат та адресної державної допомоги для членів сімей загиблих і зниклих безвісти Захисників і Захисниць України.
Правила створення Дія. Підпису
У застосунку «Дія» змінюється алгоритм створення та використання «Дія.Підпису». Тепер для активації послуги обов’язковими умовами стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка технології NFC у смартфоні.
Сплата податків
Мінфін нагадав платникам податків про порядок підтвердження неможливості своєчасного виконання податкових обов’язків у випадках відключення електроенергії або настання інших об’єктивних обставин.
