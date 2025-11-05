День фінансів: банкрутство РВС Банку, 50 тис. за народження дитини, плани УЗ щодо підвищення цін на квитки Сьогодні 17:45

Середа, 5 листопада. Парламент збільшив виплати новоспеченим батькам, НБУ визнав РВС Банк неплатоспроможним, а в Укрзалізниці заговорили про підвищення цін на квитки.

РВС Банк — неплатоспроможний

Правління Національного банку ухвалило рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Частка установи на ринку становила лише 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року. Тому це рішення не вплине на стабільність банківського сектору. Кожен вкладник банку отримає відшкодування в повному розмірі вкладу.

Після 2022 року запит українців змінився: нам потрібні не «високі прибутки за будь-яку ціну», а передбачуваність і повага до власного часу. Облігації внутрішньої державної позики — той рідкісний інструмент, у якому простота сходиться з надійністю: ви позичаєте кошти державі, а держава зобов’язується повернути номінал і відсотки у визначені дати.

Сьогодні «зайти» в ОВДП можна або через цифрову «вітрину» застосунку «Дія», або напряму через банки й брокерів. Обидва шляхи мають сенс, але дають різний досвід і різний рівень контролю. У новій статті Finance.ua зробив розбір обох варіантів:

🎞️ Напевно, кожен з нас стикався з фінансовим хаосом: треба купити подарунок, оплатити навчання, віддати борг, закрити кредит, а зарплата прийшла, і нема. Як же цього уникнути? Розповідаємо в новому відео на нашому YouTube-каналі:

Виплати за народження дитини

Із 1 січня 2026 року виплата при народженні дитини становитиме 50 тис. грн — за відповідний законопроєкт у цілому проголосувала Верховна Рада. Щомісячна допомога для догляду за дитиною до 1 року складатиме 7 000 грн.

Ціни на квитки на потяг

Укрзалізниця планує підвищити ціни для квитків 1 класу «Інтерсіті» та вагонів СВ. Як заявив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко, чистий збиток УЗ за 9 місяців 2025 року становив 7,1 млрд грн. Збитки пасажирських перевезень у 2024 році — 18 млрд грн. Щоб стабілізувати ситуацію, Лещенко, крім більших цін на квитки, пропонує внутрішню оптимізацію, зокрема продаж металобрухту.

Голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський додав , що соціальна ініціатива УЗ-3000 запрацює у грудні, діятиме у місяці низького сезону, орієнтовно, чотири місяці, але детальна механіка програми ще опрацьовується.

Гнучке курсоутворення

Аналітики ICU зазначили , що Національний банк за підсумками жовтня послабив курс гривні до майже 42 грн за долар, хоча ситуація на валютному ринку залишалася відносно стабільною. Імовірно, це є свідченням готовності НБУ суттєво збільшити амплітуду коливань курсу гривні та відійти від де-факто фіксованого обмінного курсу, який спостерігався останні кілька місяців.

За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі скорочується. Станом на 1 жовтня 2025 року вона сягнула мінімального за останнє десятиліття рівня — 25,0%. Це на 5,3 в. п. нижче показника на початок року та на 1,6 в. п. нижче показника березня 2022 року.

Встановлення POS-терміналів

З 1 січня 2026 року обов’язок встановити платіжні термінали (POS-термінали) поширюється на торговців у населених пунктах з кількістю населення менш ніж 5 000 осіб. Тобто вимога стосується фактично всіх суб’єктів, які продають товари чи надають послуги офлайн. Хто з ФОПів вже з 1 січня 2026 року має працювати з платіжним терміналом — розповідаємо тут

Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих російською агресією проти України, відкрив нову категорію для подання заяв — A3.3 «Втрата житла або місця проживання». Ця категорія стосується людей, які втратили своє житло чи місце проживання, незалежно від того, чи були вони там офіційно зареєстровані та чи мали право власності. Йдеться саме про помешкання, яке фактично було домом.

Також у застосунку «Дія» з’явилась можливість повторно подати заяву на компенсацію за програмою єВідновлення, якщо житло знову постраждало від обстрілу чи атаки. Це можна зробити навіть тоді, коли ремонт за попередньою заявою вже триває.

Кроки, щоб знайти ідеальну вакансію

Чимало пошукачів зараз стикаються з однаковою ситуацією: резюме розсилаються, вакансії переглядаються, час іде — а відповіді немає. Це породжує розчарування та сумніви у власних силах. Але річ не завжди у професійності чи досвіді кандидата. Найчастіше вирішальним стає підхід до пошуку. Ділимося 5 кроками , які допоможуть зупинити хаотичні спроби й нарешті вийти на вакансії, де вас дійсно чекають.

До речі, за даними OLX Робота, з початку 2025 року найбільше підвищення медіанних зарплат відбулося у сферах реклами та дизайну, IT, освіти й перекладу, а також на вакансіях для шукачів без досвіду.

За словами першого віце-президента ТППУ Михайла Непрана, на тлі гострого дефіциту робочої сили знов актуалізувалося питання залучення трудових мігрантів. Скільки іноземців буде потрібно після війни — читайте тут

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.