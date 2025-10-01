0 800 307 555
День фінансів: 4 млрд євро від ЄС, наслідки виїзду чоловіків до 22 років, нові правила продажу авто

22
Середа, 1 жовтня. Україна отримала 4 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів, а в США розпочався шатдаун. До речі у статті ми детально розібрались, як це плине на Україну — деталі нижче.

Шатдаун у США: що це означає для Америки та України

Також ми розібрали основне, що зміниться в Україні з жовтня. Про це дивіться в новому відео.
4 млрд євро від ЄС за рахунок російських активів.
У середу, 1 жовтня, Україна отримала транш від ЄС обсягом 4 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету у соціальній сфері, для потреб оборони та на відновлення країни.
У новій статті ми сьогодні розберемо, чим корисний депозит та які є варіанти від українських банків.

🌱Як правильно обрати депозит: огляд найвигідніших пропозицій 2025 року

Також ми дослідили картки з кешбеком:

💳Комбінація карток для максимального кешбеку в жовтні

У США розпочався шатдаун.
У середу федеральний уряд США частково припинив роботу. Причиною стали глибокі політичні суперечності між Конгресом і Білим домом, які не змогли домовитися про бюджет. Це вже 15-й «шатдаун» з 1981 року, і він може тривати довше, ніж попередні. Всі деталів за посиланням.
Обмеження рівня зарплат чиновників.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує у державному бюджеті на 2026 рік закріпити обмеження рівня заробітних плат чиновників. Запропонований ліміт — 80 тис. грн на місяць.
  • Гетманцев пропонує підняти податок на прибуток банків до 50% у 2026 році.
Тарифи на електроенергію для населення.
Підвищення тарифів на електроенергію для населення після 31 жовтня не планується. В міністерстві розвитку громад та територій України нагадали, що наразі продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів для населення у сфері теплопостачання.
Нові правила продажу нових авто.
Зміни зобов’язують продавців нових легкових автомобілів надавати покупцям вичерпну та стандартизовану інформацію про офіційні питомі витрати пального та викиди CO2​.
НБУ вводить в обіг монету.
Нова монета продовжує серію «Збройні Сили України» та вшановує внесок у захист територіальної цілісності України військовослужбовців Сил безпілотних систем Збройних Сил України, які є символом інноваційності, технологічної переваги та інтелекту українського війська.
Наслідки виїзду чоловіків до 22 років.
Дозвіл на виїзд чоловіків 18−22 років несе ризик скорочення молодих кадрів у короткій і середній перспективі. Це вдарить по галузях, де молодь становить основу першої зайнятості: ритейл, HoReCa, логістика, виробництво, сезонні роботи. 23% юнаків планують виїзд за кордон.
«Укрпошта» до дня Захисників випустила нову марку.
З нагоди дня Захисників презентують нову поштову марку серії «Нагороди України» — «Медаль „Захиснику Вітчизни“». Тираж — 300 тис. примірників.
За матеріалами:
Finance.ua
