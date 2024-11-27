День фінансів: $4,8 млрд від Світового банку, курс гривні до кінця року, перспективні криптовалюти на 2025 рік — Finance.ua

День фінансів: $4,8 млрд від Світового банку, курс гривні до кінця року, перспективні криптовалюти на 2025 рік Сьогодні 17:45

У середу, 27 листопада, про інвестиції, курс гривні та допомогу Україні.

$4,8 мільярда від Світового банку. Сьогодні Україна Сьогодні Україна отримала від Світового банку кредит у розмірі $4,8 млрд. Кредит буде скеровано, зокрема, на покриття основних соціальних та гуманітарних видатків, таких як заробітна плата працівників охорони здоров’я, освіти, служб швидкого реагування та інших надавачів критично важливих державних послуг.

До речі, президентка Європарламенту Роберта Метсола підписала бюджет ЄС на 2025 рік після того як євродепутати підтримали його більшістю голосів — документ став законом. Єврокомісія у проєкті бюджету передбачала для України 15,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility.

Зі свого боку президент США Джозеф Байден закликав Конгрес виділити додаткові $24 млрд дол. США для посилення військової підтримки України. Однак частина республіканців уже висловила незгоду з цим кроком, піддаючи запит різкій критиці.

Чоловіків зобов’яжуть встановити «Резерв+». В Україні незабаром В Україні незабаром запровадять електронну систему військового обліку через застосунок «Резерв+», що базується на реєстрі «Оберіг». Ця система міститиме важливу інформацію про військовий облік, придатність до служби і причини зняття з обліку. Причому всі дані надходитимуть безпосередньо з державних баз даних та військкоматів (ТЦК).

Також, як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, чоловіків віком 16−25 років ставлять на облік автоматично — потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд більше немає.

Курс гривні до кінця року. НБУ зберігає обсяг інтервенцій на високому рівні, хоч і нижче від середньотижневого значення цього року. Національний банк дозволяє курсу гривні незначно коливатися неподалік 41.3 грн/$, що все ще нижче пікових значень липня та початку місяця (41.49 та 41.45 грн/$ відповідно). Аналітики ICU НБУ зберігає обсяг інтервенцій на високому рівні, хоч і нижче від середньотижневого значення цього року. Національний банк дозволяє курсу гривні незначно коливатися неподалік 41.3 грн/$, що все ще нижче пікових значень липня та початку місяця (41.49 та 41.45 грн/$ відповідно). Аналітики ICU очікують , що НБУ може таким чином поступово ослаблювати курс гривні до кінця року принаймні до 42 грн/$.

Як додав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов, курсові зміни на валютному ринку Україні у наступному році будуть менш помітними, не дивлячись на інфляцію. Наприкінці поточного року вона може сягнути 10%.

Перехід на фриланс. За За даними дослідження Freelancehunt, з початком повномасштабного вторгнення життя мільйонів українців змінилося докорінно. Для 354 000 людей ці зміни стали поштовхом до переходу на фриланс. Найпопулярніший фриланс серед зумерів та міленіалів. Це найбільш представлені вікові групи як в Україні, так і у світі.

А за даними Gremi Personal, у Польщі, окрім українців, активно шукають роботу грузини та білоруси. Через брак українських чоловіків, Польща почала залучати більше людей з Азії, Африки та навіть Південної Америки.

Вклади українців. За За даними Фонду гарантування, станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня. У гривні українці тримають 854,9 млрд грн, у валюті — 476,7 млрд грн.

Нині багато українців шукають можливості заробітку. Криптовалюта — одна за них. Україна завжди входить до різноманітних рейтингів, як держава, де криптовалюта має чималий попит. Саме про те, які криптовалюти є найперспективнішими та які будуть у тренді у 2025 році — розповідаємо в новому матеріалі:

Окрім депозитів та криптовалюти, однією з найстійкіших інвестицій в умовах війни є ринок землі. На інвестиційній конференції «Жити на відсотки» ми запитали в експерта із земельних інвестицій, автора проєкту Ґрунтовно Сергія Крамаренка про особливості інвестицій в землю, де сьогодні не можна купити землю та про потенційну прибутковість землі. Що він розповів — дивіться в цьому відео:

Британія продовжить візи для українців. Велика Британія Велика Британія продовжила ще на 18 місяців візи українським біженцям, які перебувають на території країни за програмою спонсорства. Для продовження візи треба подавати заявку, продовження не буде автоматичним.

Нова монета НБУ. Національний банк Національний банк увів в обіг третю пам’ятну монету з цієї серії — «Українська бавовна. «БТР-4Е «Буцефал»». Її можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб'юторів.

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