Нацбанк стримуватиме вплив інфляції: скільки коштуватиме долар у грудні — Finance.ua
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Нацбанк стримуватиме вплив інфляції: скільки коштуватиме долар у грудні

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Нацбанк стримуватиме вплив інфляції: скільки коштуватиме долар у грудні
Нацбанк стримуватиме вплив інфляції: скільки коштуватиме долар у грудні
Протягом грудня курс долара може бути стабільним. Національний банк України сприятиме мінімізації впливу інфляції на показники.
Цілком ймовірно, що курсові зміни на валютному ринку Україні у наступному році будуть менш помітними, не дивлячись на інфляцію. Наприкінці поточного року вона може сягнути 10%, як сказав віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.
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«Загалом ми очікуємо, що у грудні курс долара США може зрости в середньому від 0,2−0,3% до 0,5−0,8%. Поточні ж коливання на міжбанку на кінець 2024 року можуть опинитися в коридорі 41,6−41,8 грн/$», — каже Мамедов.
Він також додає, що в кінці року офіційні показники по курсу долара можуть сягнути 42,1 гривні. Однак є ймовірність, що він не виросте до такої ціни й залишиться на рівні 41,8 гривні.
У середу, 27 листопада, середній курс долара в українських банках становить 41,30 грн (купівля) та 41,80 (продаж). Готівковий курс — 41,72 (купівля) та 41,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,5035 грн.

Довідка Finance.ua:

  • У листопаді Верховна Рада схвалила закон про державний бюджет на наступний, 2025 рік. Як і слід було очікувати, він має значний дефіцит — заплановані витрати перевищують планові доходи на понад 1,5 трлн гривень. Більшість експертів впевнені: гривня й далі буде падати. А долар, на який орієнтована наша економіка, — зростати.
  • На українському валютному ринку досить скоро може відбутись знецінення гривні. Однак деякі експерти впевнені, що такого явища найближчим часом не прогнозується. Детально про це — читайте тут.
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