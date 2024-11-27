Велика Британія продовжить візи для українців — Finance.ua

Велика Британія продовжить візи для українців Сьогодні 10:42 — Особисті фінанси

Велика Британія продовжить візи для українців

Велика Британія продовжила ще на 18 місяців візи українським біженцям, які перебувають на території країни за програмою спонсорства.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Зміна деяких імміграційних правил:

для продовження візи треба подавати заявку, продовження не буде автоматичним;

прийом заявок відкриють 4 лютого 2025 року;

звертатися по продовження візи треба за 28 днів до закінчення її терміну дії;

подаватися на продовження віз можна лише на території Великої Британії;

протягом терміну розгляду заявки (вісім тижнів) виїжджати за кордон не можна, але весь цей час зберігається легальний статус і всі права.

Час, проведений у Великій Британії за цією схемою, не зараховується до 10-річного періоду для подання на право постійного проживання.

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Нагадаємо, програму спонсорства запровадили з 24 лютого 2022 року. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Євросоюз активував Директиву тимчасового захисту, яка надала українцям право легально перебувати на території ЄС і отримувати базові соціальні послуги. Йдеться про охорону здоров’я, освіту та право на працевлаштування. Термін дії документа — до березня 2025 року із можливістю продовження.

Програма Homes for Ukraine, яка дозволяє українцям тимчасово жити у Великій Британії під час війни, продовжує діяти . Район Елмбридж на південному сході Англії запровадив підтримку для місцевих жителів, які приймають українських біженців. Районна рада пропонує виплачувати власникам чи орендарям житла £600 на місяць.

Раніше міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік. Королівство закладе у свій військовий бюджет 3,8 мільярда доларів на щорічну підтримку України.

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