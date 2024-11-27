В «Оберіг» почали автоматично вносити дані про чоловіків від 16 років — Finance.ua

В «Оберіг» почали автоматично вносити дані про чоловіків від 16 років Сьогодні 16:44

В «Оберіг» почали автоматично вносити дані про чоловіків від 16 років

Чоловіків віком 16−25 років ставлять на облік автоматично — потреби звертатися до ТЦК і проходити медогляд більше немає. Це відбувається в рамках експериментального проєкту.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Як повідомила чиновниця, відповідно до постанови Кабміну № 932 від 16 серпня 2024 року, реєстр «Оберіг» почали наповнювати даними про чоловіків віком 16−60 років. Раніше реєстр не мав інформації про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК. А тепер відбулися зміни.

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Наразі успішно функціонує обмін інформацією між трьома важливими державними реєстрами: «Оберіг», Єдиним демографічним реєстром та системою Державної міграційної служби. Такий взаємозв’язок дозволяє створити більш повну та актуальну картину щодо військовозобов’язаних громадян України.

Катерина Черногоренко уточнила, чому проєкт наразі є «експериментальним». За її словами, такий формат дає змогу вирішувати питання, які ще не знайшли чіткого відображення в законодавстві.

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