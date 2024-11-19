День фінансів: 1000 днів повномасштабної війни, держбюджет-2025, нова економічна політика України — Finance.ua

День фінансів: 1000 днів повномасштабної війни, держбюджет-2025, нова економічна політика України Сьогодні 17:45

19 листопада. День гучних цифр і заяв.

1000 днів повномасштабної війни. Саме стільки часу Україна героїчно протистоїть повномасштабній агресії росії. Ця війна змінила мільйони життів, розкидала тисячі людей по світу, зруйнувала сотні міст, але наш спільний біль і спільна боротьба об’єднали українців навколо однієї мети — перемоги. Finance.ua зібрав Саме стільки часу Україна героїчно протистоїть повномасштабній агресії росії. Ця війна змінила мільйони життів, розкидала тисячі людей по світу, зруйнувала сотні міст, але наш спільний біль і спільна боротьба об’єднали українців навколо однієї мети — перемоги. Finance.ua зібрав основні показники у вигляді цифр , що ілюструють масштаб трагедії та силу опору українського народу.

Держбюджет-2025. Верховна Рада Верховна Рада проголосувала в цілому за проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Всі податки громадян та бізнесу наступного року будуть спрямовані на оборону й безпеку України. Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Рекордні кошти будуть спрямовані на виробництво та закупівлю зброї.

Нова економічна політика України. Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський представив три основні пункти нової економічної політики держави, за якими визначається максимальна підтримка українського підприємництва, безпека ведення бізнесу та чесні відносини між державою і бізнесом.

За його словами , до кінця року будуть підготовлені паспорти енергетичної стійкості в українських регіонах. Для кожного регіону буде опрацьована можливість витримати всі виклики в енергетиці та підготовлено відповідну документацію.

Зеленський також зазначив , що потрібно подбати про українців всіх хвиль міграції, які мешкають за кордоном. Саме тому, на його думку, варто створити Міністерство об’єднання українців.

Крім того, одним із пунктів Плану внутрішньої стійкості України є культурний суверенітет. Президент пропонує зібрати велику коаліцію у форматі «культурного Рамштайну».

Зеленський наголосив , що гроші на виплату зарплат і пенсій є. У 2025 році пенсії та зарплати для працівників державного сектору будуть забезпечені коштом допомоги від міжнародних партнерів.

Україна домовилася з МВФ про черговий транш. Україна та Міжнародний валютний фонд Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF. Це дозволить залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів.

Зі свого боку Сполучені Штати ближчими днями оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні.

Обмеження е/е. Радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко Радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив , що енергетики розраховують найближчими днями мінімізувати обмеження електроенергії споживачам, введені після масованої повітряної атаки на енергетику 17 листопада, але для повної відмови від них потрібні тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Перевірка інформації про банк. Звертаючись до банку, вкладнику важливо знати, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів та має свідоцтво учасника Фонду. На сайті Фонду Звертаючись до банку, вкладнику важливо знати, що банк є учасником Фонду гарантування вкладів та має свідоцтво учасника Фонду. На сайті Фонду можна знайти інформацію про розмір гарантованої суми відшкодування та повний перелік коштів, які Фонд не відшкодовує.

Кредити є важливим інструментом для фінансового розвитку, оскільки вони дозволяють інвестувати у житло, бізнес чи освіту, навіть якщо в людини на момент запиту немає достатньої суми грошей. У новій статті розглянемо, як отримати кредит у різних країнах Європи. Які умови висувають банки до позичальників. Та які документи необхідно мати для подачі заявки:

Нові види допомоги для ВПО. Для підтримки внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики Для підтримки внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики запровадило низку послуг, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу «муніципальної няні» та підтримане проживання для літніх осіб.

Який ринок нерухомості наприкінці третього року війни? Чому 85% українців за кордоном продають квартири в Україні? Як скандали з Київміськбудом вплинуть на ринок нерухомості? На ці та інші питання відповіла директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян:

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