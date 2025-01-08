Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото) — Finance.ua
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Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)

Технології&Авто
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Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)
Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)
За кілька годин до відкриття шоу CES у Лас-Вегасі презентували серійний електромобіль Afeela 1. Перший автомобіль Sony вийде на ринок улітку 2026 року. Його подробиці розкрили на сайті японського виробника.
Як відомо, Afeela 1 — спільна розробка Sony та Honda (вони навіть створили спільне підприємство Sony Honda Mobility). У 2026 році почнуть продавати версію Signature за 102 900 доларів, а за рік з’явиться доступніший варіант Origin вартістю 89 900 доларів.
Серійний електромобіль Sony-Honda Afeela 1 майже не змінився порівняно з минулорічним концептом. Це обтічний седан Е-класу з аркоподібним дахом, високою віконною лінією та вузькою оптикою. За розмірами він подібний до Tesla Model S та Xiaomi SU7.
Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)

Габарити Sony-Honda Afeela 1:

  • довжина — 4915 мм;
  • ширина — 1900 мм;
  • висота — 1460 мм;
  • колісна база — 3000 мм.
Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)

Інтер’єр і технології Sony Afeela 1

У салоні Afeela 1 встановили кермо-штурвал, а на всю ширину передньої панелі розтягнули дисплей. Окремі монітори є в задніх пасажирів.
Для Sony Afeela 1 розробили віртуального помічника зі штучним інтелектом та інноваційний автопілот із 18 камерами, лідаром та понад 20 різноманітними сенсорами. За доплату камери можуть замінити дзеркала заднього виду, а ще можна замовити вбудовану ігрову приставку Sony PlayStation (водій зможе грати в ігри лише якщо авто стоїть).
Автопілот, ШІ та вбудована PlayStation: дебютував перший автомобіль Sony (фото)
Електромобіль Sony-Honda Afeela 1 отримав 489-сильну установку з двома моторами та повним приводом. Із батареєю на 91 кВт∙год запас ходу складе понад 480 км, також авто підтримує швидку зарядку потужністю 150 кВт.
За матеріалами:
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