Пенсії та зарплати будуть: президент пообіцяв стабільні виплати у 2025 році — Finance.ua

Пенсії та зарплати будуть: президент пообіцяв стабільні виплати у 2025 році
Володимир Зеленський розповів про пенсії та зарплати у 2025 році. Він запевнив українців, що гроші на виплати є.
У 2025 році пенсії та зарплати для працівників державного сектору будуть забезпечені коштом допомоги від міжнародних партнерів, передає 24 Канал з посиланням на інтерв’ю президента.
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«Усі наші люди, які залежать від держави, на 2025 рік вже забезпечені заробітними платами та пенсіями. Мені здається, ця стабільність сьогодні важлива», — заявив Зеленський.
Також він запевнив, що наступного року завдяки співпраці з міжнародними фінансовими інституціями Україні вдасться забезпечити стабільну фінансову ситуацію.
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«Що стосується фінансів, то, скажу чесно, сьогодні завдяки нашій роботі з міжнародними інституціями, зокрема, налагодженому діалогу з Міжнародним валютним фондом (МВФ), Світовим банком, а також трьом десятками безпекових угод, частиною яких є не тільки зброя, а й фінанси, маємо стабільну фінансову ситуацію. Це дуже важливо», — сказав він.
Від лютого 2022 року зовнішня бюджетна підтримка України сягнула до понад 100 мільярів доларів. З яких:
- 31,1 мільярда доларів США у 2022 році;
- 42,5 мільярда — у 2023 році;
- 27,2 мільярда — у 2024 році.
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