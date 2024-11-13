Уряд схвалив реформу соцстрахування: що зміниться — Finance.ua

Уряд схвалив реформу соцстрахування: що зміниться Вчора 10:28 — Казна та Політика

Уряд схвалив реформу соцстрахування: що зміниться

Кабінет Міністрів схвалив два законопроєкти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Соцвиплати залежатимуть від оцінки стану працездатності.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він наголосив, що стара бюрократична система МСЕК буде ліквідована. Її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби.

«Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проект закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини», — повідомив Шмигаль.

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За його словами, лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд оцінюватимуть стан пацієнта за однією з трьох категорій:

стійке повне обмеження працездатності;

стійке часткове обмеження працездатності;

працездатна особа.

«Виплати залежатимуть від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу», — додав глава уряду.

Також зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

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«При цьому статус інвалідності зберігається. Він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, ситуація не зміниться», — наголосив Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат — максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби.

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