Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні — Finance.ua

Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні Вчора 15:11 — Особисті фінанси

Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні

У деяких випадках особам з інвалідністю можуть відмовити у влаштуванні на роботу.

Про це повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.

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Відмова в укладенні трудового договору, просуванні по службі, звільнення з ініціативи адміністрації або переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди не допускаються.

Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні

Це правило діє, якщо тільки медико-соціальна експертиза не підтвердить, що стан здоров’я особи заважає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці інших працівників.

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Також це можливо, якщо продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу може погіршити здоров’я самої особи з інвалідністю.

Нагадаємо, військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.

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