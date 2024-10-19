Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні

Особисті фінанси
194
Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні
Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні
У деяких випадках особам з інвалідністю можуть відмовити у влаштуванні на роботу.
Про це повідомили у Південно-Східному міжрегіональному управлінні Державної служби з питань праці.
Читайте також
Відмова в укладенні трудового договору, просуванні по службі, звільнення з ініціативи адміністрації або переведення особи з інвалідністю на іншу роботу без її згоди не допускаються.

Коли особі з інвалідністю можуть відмовити у працевлаштуванні

Це правило діє, якщо тільки медико-соціальна експертиза не підтвердить, що стан здоров’я особи заважає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці інших працівників.
Читайте також
Також це можливо, якщо продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу може погіршити здоров’я самої особи з інвалідністю.
Нагадаємо, військовослужбовці у разі отримання інвалідності можуть оформити пенсійні виплати. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи. Умови призначення, порядок обчислення та розміри пенсій по інвалідності залежать від Закону, згідно з яким призначаються виплати.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.