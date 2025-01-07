У 2024 році продажі нових автомобілів у США зросли до п’ятирічного максимуму — Finance.ua

У 2024 році продажі нових автомобілів у США зросли до п’ятирічного максимуму Сьогодні 23:24 — Технології&Авто

У 2024 році продажі нових автомобілів у США досягли 15,9 мільйона, що на 2,2% більше, ніж у попередньому році, і є найвищим показником з 2019 року завдяки покращенню запасів, високому стимулюванню і стрімкому зростанню попиту на гібридні автомобілі, повідомляє Reuters.

Про це пише Укравтопром.

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General Motors зберіг позицію провідного автовиробника США, продавши 2,7 мільйона автомобілів, що на 4,3% більше, ніж у 2023 році. Продажі гібридів зросли на 36,7%, при цьому Toyota і Ford значно виграли.

Toyota, продажі якої зросли на 3,7%, скористалася високим попитом на гібриди, натякаючи на майбутню лінійку лише гібридів. Ford продав 187 426 гібридів, що майже вдвічі перевищує продажі електромобілів, які зросли на 34,8%.

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Незважаючи на зростання, попит на електромобілі залишався помірним і становив 8% від загального обсягу продажів автомобілів, продано 1,3 мільйона одиниць. Автовиробники, такі як Ford, продовжували стимулювати, зокрема безкоштовне встановлення зарядних пристроїв удома, щоб залучити покупців електромобілів. Однак уповільнення попиту на електромобілі змусило деяких виробників переглянути свої стратегії.

У 2025 році назріли виклики, оскільки запропонована новообраним президентом Дональдом Трампом політика, а саме скасування податкових пільг на електромобілі та запровадження тарифів, загрожує підірвати ринок. Керівництво Toyota попередило про зниження інтересу до електромобілів без субсидій.

Тим часом Stellantis і Tesla зіткнулися зі зниженням продажів, причому Stellantis впав на 15% через помилки в ціноутворенні, а Tesla бореться із застарілими модельними рядами та загостренням конкуренції, особливо з боку Китаю. Автовиробники залишаються оптимістичними, прогнозуючи високі продажі в 2025 році.

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