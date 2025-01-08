Mazda веде розробку нового електромобіля — Finance.ua

Mazda веде розробку нового електромобіля 08.01.2025, 00:01 — Технології&Авто

Mazda веде розробку нового електромобіля

Як повідомляє Carscoops , Mazda значно активізує свої зусилля з електрифікації. Компанія оголосила про плани побудувати нове виробниче підприємство в Японії, яке буде зосереджено виключно на виробництві акумуляторів для електромобілів для першої власної моделі нового покоління.

Це серйозний крок вперед у стратегії електрифікації японського автовиробника, оскільки завод постачатиме акумулятори для електромобіля, розробленого на новій власній спеціальній платформі. Підприємство буде розташоване в місті Івакуні.

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Повідомляється, що Panasonic Energy буде основним постачальником циліндричних батарейних модулів. Очікується, що після запуску фабрика випустить достатню кількість акумуляторів для досягнення річної виробничої потужності 10 ГВт-год.

Компанія не встановила дату дебюту моделі та не розкрила жодних технічних деталей. Попередні коментарі генерального директора Масахіро Моро свідчать про те, що розробка архітектури для майбутнього електромобіля буде завершена до 2027 року. Mazda обіцяє, що ця нова основа надасть змогу створювати електромобілі з «передовим дизайном, чудовою зручністю та збільшеним запасом ходу».

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В модельному ряду автовиробника вже пропонуються такі електромобілі, як кросовер Mazda MX-30, створений на платформі SkyActiv, що спершу розроблялася для моделей з ДВЗ, та седан Mazda EZ-6, розроблений Changan.

За чутками, Mazda планує зробити великий акцент на електрифікації свого модельного ряду. Автовиробник також розробляє літій-іонні батареї високої щільності власними силами, щоб встановлювати їх в моделі PHEV та EV до 2030 року. Крім того, генеральний директор Mazda раніше казав, що компанія також створить «дуже просунуту дослідницьку базу» для розробки технології виробництва твердотільних акумуляторів.

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