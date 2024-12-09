Mazda відзвітувала про рекордні продажі у США — Finance.ua

Mazda відзвітувала про рекордні продажі у США Вчора 02:39 — Фондовий ринок

Японський автовиробник очікує, що продажі автомобілів Mazda у 2024 році в США досягнуть рекордних 410 000−420 000 одиниць. Станом на кінець листопада автовиробник продав вже 384 181 автомобіль з початку року.

Розмовляючи з Auto News, генеральний директор Масахіро Моро прогнозує, що продажі в США досягнуть від 410 000 до 420 000 одиниць до кінця 2024 року, при цьому зростання, можливо, продовжиться і у 2025 році — до 450 000 одиниць, не менше. Цілком слушний прогноз, особливо якщо взяти до уваги волатильність ринку. Наразі з початку року Mazda продала 384 181 автомобіль, що на 18,6% більше, ніж у 2023 році. Лише листопад став рекордсменом: продано 33 422 авто, що стало найкращим показником бренду за листопад на сьогодні.

Незважаючи на те, що CX-5 відносно старожил, він залишається бестселером Mazda з 8 733 одиницями в листопаді та 122 954 одиницями з початку року. Інші ключові моделі, такі як CX-30 (87 640 одиниць), CX-50 (73 358 одиниць) і CX-90 (48 681 одиниця) завершають список лідерів продажів.

У 2024 році було продано також 34 830 хетчбеків та седанів Mazda 3. Тим часом у MX-5 був найкращий результат у листопаді з 2006 року з 798 проданими авто, що на 76,9% більше, ніж у листопаді 2023 року.

За прогнозами компанії, до 2030 року гібридні автомобілі та автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння становитимуть приблизно дві третини продажів Mazda у США. У короткостроковій перспективі Моро прогнозує, що гібриди становитимуть приблизно 40% продажів Mazda у США.

Незважаючи на повільніше, ніж очікувалося, впровадження електромобілів, Mazda не відмовляється від своїх електричних мрій. Компанія продовжує вкладати ресурси в розробку електричних транспортних засобів, але з більш зваженим підходом.

До 2027 року Mazda завершить розробку своєї першої платформи, призначеної для електромобілів, і власної гібридної силової установки. Крім того, компанія працює над літій-іонними батареями наступного покоління високої щільності, які також розробляються власними силами.

Autogeek За матеріалами:

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