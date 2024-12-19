Mazda оприлюднила ціни на оновлений кросовер CX-3 — Finance.ua

Mazda оприлюднила ціни на оновлений кросовер CX-3 Сьогодні 05:35 — Технології&Авто

Mazda оприлюднила ціни на оновлений кросовер CX-3

Mazda представила оновлення для компактного кросовера CX-3 2025 року. Головною зміною стало зникнення базової моделі, що помітно позначилося на ціні: мінімальна вартість автомобіля тепер становить 30 370 доларів, що на 3420 доларів більше, ніж раніше.

Проте оновлена Mazda CX-3 залишається одним із найкращих легкових автомобілів у своєму сегменті.

Для покупців, які стоять перед вибором, який автомобіль придбати, важливим аргументом стане розширений список стандартних функцій.

У комплектації Pure тепер доступні адаптивний круїз-контроль і система автоматичного гальмування на високих швидкостях. Також додано 18-дюймові легкосплавні диски, покращену мультимедійну систему й розширений набір систем безпеки.

Нова версія GT SP пропонує преміальну аудіосистему Bose та стильні повністю чорні диски. У топовій комплектації Akari додано панорамний дах і систему кругового огляду.

CX-3 продовжує посідати друге місце з продажів серед моделей Mazda й залишається вибором для тих, хто шукає баланс між ціною, функціональністю та безпекою. Цей кросовер підходить для міських поїздок і далеких подорожей.

Ampercar За матеріалами:

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