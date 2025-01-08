США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю через зв’язки з армією — Finance.ua

США внесли до «чорного списку» найбільшу судноплавну компанію Китаю через зв’язки з армією
У вівторок, 7 січня, найбільша судноплавна компанія Китаю Cosco Shipping Holdings Co. та два суднобудівники потрапили до «чорного списку» США. Їх підозрюють у зв’язках із китайською народно-визвольною армією.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що компанія Cosco Shipping Holdings Co. разом з China State Shipbuilding Corp. і China Shipbuilding Trading Co. потрапила до Федерального реєстру США як китайська військова компанія. Хоча «чорний список» Штатів не передбачає конкретного покарання, він відштовхує американські фірми від співпраці з компаніями, які до нього потрапляють.
Як пише видання, цей крок Вашингтона сигналізує про посилення уваги до морського транспорту і суднобудування на тлі повернення Дональда Трампа до Білого дому.
Варто додати, що Китай має найбільший у світі суднобудівний сектор, виробляючи більш ніж половину торговельних суден у світі. За даними суднобудівного брокера BRS, у першому кварталі минулого року на китайських суднобудівників припадало майже 60% світового портфеля замовлень.
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