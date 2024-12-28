Китай, Киргизстан та Узбекистан розпочали будівництво залізниці в обхід рф — Finance.ua
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Китай, Киргизстан та Узбекистан розпочали будівництво залізниці в обхід рф

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Китай, Киргизстан та Узбекистан розпочали будівництво залізниці в обхід рф
Китай, Киргизстан та Узбекистан розпочали будівництво залізниці в обхід рф
У Киргизстані розпочалося будівництво нової залізничної магістралі, що з’єднає Китай з Європою через Центральну Азію. Проєкт довжиною 450−500 км дозволить транспортувати вантажі в обхід росії.
Стартував процес будівництва залізниці, що з’єднає Китай, Киргизстан і Узбекистан та проляже в обхід росії. Магістраль дозволить постачати товари з Китаю через Центральну Азію до країн Європейського Союзу. Про це повідомляє видання Tazabek.
Зазначається, що на церемонії початку будівництва дороги 27 грудня в Киргизстані президент країни Садир Жапаров заявив, що нова залізниця буде не лише стратегічним об’єктом, а й сполучною ланкою між Заходом та Сходом.
Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою південного мосту Євразійського континенту та відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу".
У Киргизстані розпочалося будівництво нової залізничної магістралі, що з’єднає Китай з Європою через Центральну Азію. Проєкт довжиною 450−500 км дозволить транспортувати вантажі в обхід росії.
За його словами, проєкт буде сприяти зміцненню регіональних зв’язків і диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного хабу
За матеріалами:
УНН
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