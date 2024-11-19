Обмеження е/е за кілька днів зменшаться, але повністю їх наразі не уникнути — радник прем’єра — Finance.ua
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Обмеження е/е за кілька днів зменшаться, але повністю їх наразі не уникнути — радник прем’єра

Енергетика
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Обмеження е/е за кілька днів зменшаться, але повністю їх наразі не уникнути — радник прем’єра
Обмеження е/е за кілька днів зменшаться, але повністю їх наразі не уникнути — радник прем’єра
Енергетики розраховують найближчими днями мінімізувати обмеження електроенергії споживачам, введені після масованої повітряної атаки на енергетику 17 листопада, але для повної відмови від них потрібні тижні, якщо не буде нових пошкоджень.
Про це повідомив радник прем’єр-міністра України, член Наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.
«Не дуже комфортно озвучувати якісь прогнози, тому що все залежатиме від нових атак та їхніх наслідків. Але якщо говорити про поточну ситуацію, то вже відбулися значні покращення. Навіть у найважчому — Одеському — регіоні, де найбільший масштаб ураження, заживлено понад 60% споживачів. І те, що за таких пошкоджень за 1,5−2 доби енергетики повернули світло 60% споживачів, — це результат надзвичайних зусиль великої армії енергетиків», — сказав Бойко в ефірі Київ24 у вівторок.
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«За кілька днів ми розраховуємо суттєво покращити ситуацію, мінімізуючи графіки. Якщо говорити про повну відмову від них, то, боюся, що для такого результату потрібні не дні, а тижні. Радив би виходити з офіційних повідомлень і з розумінням ставитися до ситуації», — зазначив він.
Відсутність графіків відключень е/е в деяких областях Бойко пояснив «певною нерівномірністю пошкоджень енергооб’єктів».
При цьому він наголосив, що єдина причина обмежень е/е — ракетно-дроновий обстріл російською армією.
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Коментуючи питання захисту об’єктів, радник прем’єра зазначив, що інженерні споруди можуть певною мірою захистити об’єкти передачі, але не електростанції, тому для них головним захистом є ППО.
«Коли ми говоримо про три рівні захисту, йдеться насамперед про об’єкти передачі. Насправді не в останню чергу завдяки наявності цього захисту швидкість відновлення подачі е/е відбувається так, як зараз, а не розтягується на тижні та місяці. На жаль, неможливо інженерними спорудами захистити такі об’єкти як електростанції — вони надто великі. Коли ми говоримо про генерацію, єдина надія на ефективну ППО», — пояснив Бойко.
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Нагадаємо, рф у неділю, 17 листопада випустила по Україні 120 ракет і 90 дронів, переважно по енергетиці. У зв’язку з цим на кілька годин в Україні було запроваджено превентивні та аварійні відключення, а близько мільйона споживачів залишалися без світла. З понеділка «Укренерго» запроваджує графіки погодинних відключень з 6:00 і до кінця доби. ГПВ в понеділок і вівторок скасовувалися для шести західних областей. В Одесі з ранку неділі — аварійні відключення, більшість споживачів були без світла добу і більше, деякі досі відключені, третій день не працює електротранспорт.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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