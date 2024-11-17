Унаслідок російської атаки зменшено виробництво електроенергії на українських АЕС — Finance.ua

Унаслідок російської атаки зменшено виробництво електроенергії на українських АЕС Сьогодні 16:28 — Енергетика

Унаслідок російської атаки зменшено виробництво електроенергії на українських АЕС

Сьогодні, 17 листопада, російські війська вдарили по українській енергетичній інфраструктурі. Унаслідок атаки було пошкоджено кілька підстанцій, які забезпечують зовнішнє живлення українських атомних електростанцій. Через це Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС зменшили виробництво електроенергії.

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.

«Вранці діючі АЕС України зменшили виробництво електроенергії як запобіжний захід після широкомасштабних військових дій по всій країні, які, за повідомленнями, були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризики для ядерної та фізичної ядерної безпеки», — заявив Гроссі.

Ситуація на АЕС

У МАГАТЕ зазначили, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС не зазнали прямих ударів і продовжують працювати, проте кілька електричних підстанцій, що забезпечують їхнє функціонування, були пошкоджені внаслідок обстрілів.

За словами Гроссі, команди МАГАТЕ у вересні та жовтні відвідали сім підстанцій, розташованих за межами АЕС по всій країні, щоб оцінити збитки після атак у серпні, і оцінять потребу в нових візитах після сьогоднішніх атак.

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«Команди МАГАТЕ, які працюють на АЕС, чули звуки діяльності протиповітряної оборони й укривалися під час повітряних тривог. На Хмельницькій АЕС команда МАГАТЕ чула гучний вибух. На Рівненській АЕС були недоступні дві лінії електропередач потужністю 330 кіловольт», — повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії.

Було наголошено, що АЕС потребують стабільного зв’язку з електромережею як для передачі виробленої електроенергії, так і для отримання зовнішнього живлення для охолодження реакторів.

«Ми ще оцінюємо повний масштаб збитків. У цей критичний час я наголошую на важливості дотримання семи ключових принципів ядерної безпеки та захищеності під час конфлікту, зокрема четвертого принципу, згідно з яким усі ядерні об’єкти мають бути забезпечені надійним електропостачанням від зовнішньої мережі», — заявив Гроссі.

Економічна Правда За матеріалами:

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