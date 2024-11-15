На Південноукраїнській АЕС готуються до будівництва двох нових енергоблоків — Finance.ua
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На Південноукраїнській АЕС готуються до будівництва двох нових енергоблоків

Енергетика
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На Південноукраїнській АЕС готуються до будівництва двох нових енергоблоків
На Південноукраїнській АЕС готуються до будівництва двох нових енергоблоків
На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків за технологією АР1000 компанії Westinghouse.
Про це повідомляє пресслужба ПАЕС.
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Уже розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки для спорудження цих потужностей і проведено геологічні дослідження.
«Ці передпроєктні роботи є передумовою для підготовки техніко-економічного обґрунтування. Воно стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС», — йдеться у повідомленні пресслужби атомної станції.
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«У наступному році ми плануємо ввести в експлуатацію декілька масштабних проєктів, а саме це МРТ2 — насосна станція підживлення Ташлика № 2. Також у нас в планах на наступний рік введення в експлуатацію декількох черг реконструкції бризкальних басейнів з насосною станцією», — розповів заступник гендиректора станції з капітального будівництва Андрій Пістун.
Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт.
За матеріалами:
Економічна Правда
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