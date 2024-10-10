Ремонтну кампанію на АЕС завершено: «Енергоатом» під’єднав до мережі ще один енергоблок — Finance.ua

Ремонтну кампанію на АЕС завершено: «Енергоатом» під’єднав до мережі ще один енергоблок Сьогодні 11:32 — Енергетика

Ремонтну кампанію на АЕС завершено: «Енергоатом» під’єднав до мережі ще один енергоблок

У середу, 9 жовтня, «Енергоатом» успішно завершив ремонтну кампанію 2024 на АЕС та під’єднав до мережі ще один енергоблок однієї з вітчизняних АЕС. Наразі триває набір його потужності.

Про це заявили в НАЕК «Енергоатом».

У відомстві наголошують, що цьогоріч ремонтна кампанія мала стратегічне значення, оскільки атомні електростанції залишаються основним джерелом безперебійного електропостачання країни, забезпечуючи більшу частину всього виробництва електроенергії в Україні.

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«Таким чином 9 енергоблоків „Енергоатому“, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період. Усі планові технічні роботи на енергоблоках було виконано достроково, включаючи ключовий етап — перезавантаження енергоблоків свіжим ядерним паливом», — наголосив керівник «Енергоатому» Петро Котін.

У відомстві наголосили, що планово-попереджувальні ремонти завершено раніше запланованого терміну, що є важливим досягненням у забезпеченні стабільного енергопостачання під час осінньо-зимового періоду.

Укрінформ За матеріалами:

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