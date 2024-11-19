США анонсували новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

США анонсували новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати ближчими днями оголосять новий пакет оборонної допомоги Україні. Також США закликали країни-члени ООН підтримати Формулу миру.

Про це постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН.

«Ми оголосимо про виділення додаткової допомоги для України у сфері безпеки найближчими днями», — зауважила представниця США.

Томас-Грінфілд також закликала інші країни підтримати Формулу миру, яку просуває українська сторона. Згідно з її словами, українці мають отримати безпеку, якої вони заслуговують.

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Постпред США також звернулася із закликом до Китаю, щоби той «припинив розпалювати війну на європейському континенті» та сприяти військовим зусиллям росії.

«І дозвольте мені чітко заявити, коли ця війна закінчиться, суверенна, незалежна демократична Україна контролюватиме свою міжнародно визнану територію та продовжуватиме свій шлях до приєднання до євроатлантичних інституцій, таких як НАТО», — підкреслила представниця США.

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