День фіанансів: 18-й пакет санкцій проти рф, запуск системи в’їзду/виїзду ЄС, Індекс Біг-Мака — Finance.ua

День фіанансів: 18-й пакет санкцій проти рф, запуск системи в’їзду/виїзду ЄС, Індекс Біг-Мака Сьогодні 17:35

В пятницю, 18 липня, ЄС затвердив 18-й пакет санкцій проти рф та ухвалив остаточне рішення щодо системи цифрового управління кордонами (EES) для в’їзду/виїзду.

18-й пакет санкцій проти рф.

Вранці 18 липня посли Європейського Союзу затвердили новий 18-й пакет санкцій проти рф. Офіційно його мають ухвалити на засіданні Ради ЄС із загальних справ. Про це повідомила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

Система цифрового управління кордонами (EES).

Сьогодні Рада ЄС ухвалила закон, який дозволить поступово протягом 6 місяців запустити нову систему цифрового управління кордонами (EES) для в’їзду/виїзду. Нова система цифровим способом реєструватиме в’їзди та виїзди, дані з паспорта, відбитки пальців та зображення обличчя громадян країн, що не входять до ЄС, які подорожують для короткострокового перебування в державі-члені ЄС.

Індекс Біг-Мака.

На 8 місце з кінця в списку найбільш недооцінених валют світу в оновленому індексі Біг-Мака піднялася українська гривня. Про це повідомляє The Economist, за результатами рейтингу за липень 2025 року. Біг-Мак коштує в Україні 132 гривні, тоді як у США — 6,01 долара.

Підвищення податків.

Україні знадобиться більше видатків на оборону. На відміну від минулого року податки підвищувати не планують. Про це сказала голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Умови програми пільгової іпотеки «Житло для ВПО».

Уряд вніс зміни до умов програми пільгового іпотечного кредитування «Житло для ВПО». Відтепер термін дії реєстрації кандидата на участь у програмі становить 2 роки з дати включення до реєстру кандидатів.

НБУ оприлюднив Стратегію з розвитку іпотечного кредитування.

Як змінились зарплати в Україні за 5 років.

За останні п’ять років структура пропозицій на ринку праці України суттєво змінилася. Аналітики OLX Робота проаналізували, як трансформувався попит на різні професії та як змінювалися зарплати в Україні з 2021 до 2025 року.

Скільки коштує подобова оренда квартир цього літа.

У червні 2025 року Одеса очолила рейтинг серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Як свідчать дані платформи OLX, у розпал туристичного сезону у місті суттєво зросла як активність користувачів, так і ціни.

Водночас жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році.

Українські біженці дають бюджету в Чехії більше, ніж на них витрачають.

Близько 70% українських шукачів притулку працездатного віку в Чехії працевлаштовані та приносять економічну вигоду чеській державі. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Василь Зварич. Лише за минулий рік сума від сплати податків українцями в Чехії на 250 мільйонів доларів перевищила обсяг соціальних виплат українцям, які користуються статусом тимчасового захисту.

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