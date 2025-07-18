Чи планують в Україні нове підвищення податків (відповідь ВР) — Finance.ua

Чи планують в Україні нове підвищення податків (відповідь ВР) Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Чи планують в Україні нове підвищення податків (відповідь ВР)

Україні знадобиться більше видатків на оборону. На відміну від минулого року податки підвищувати не планують.

Про це сказала голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, повідомляється в її заяві під час дискусії ЦЕС.

«Ми не плануємо підвищення податків. Однозначно», — сказала депутат.

Підласа повідомила, що Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні збільшення видатків на оборону на 412 млрд гривень. Додаткова потреба виникала через зменшення міжнародної допомоги та більшу інтенсивність бойових дій.

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Голова Бюджетного комітету заявила, що у другому читанні зміни до бюджету будуть ухвалені 19−20 серпня.

Вона сумнівається, у 2025 році буде ще одне збільшення видатків на оборону, оскільки знайти кошти на це нереалістично.

У держбюджеті України на 2025 рік видатки на оборону закладено в сумі 2,223 трлн гривень. У першому кварталі витрати на обороноздатність і безпеку України зросли до 73,5% загального обсягу держбюджету.

Довідка Finance.ua:

Надходження з ПДФО (податок на дохід фізичної особи) за перше півріччя збільшилося на 21,2% порівняно з минулорічним показником. Загалом платники податків сплатили 292,3 млрд гривень. Ця сума на 51,2 млрд грн перевищує торішню. Про це розповіла в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

Впродовж кількох місяців лідерами за сплатою залишаються:

Київ — 68,2 млрд грн,

Дніпропетровська область — 28,9 млрд грн,

Львівська область — 19,8 млрд грн,

Київська область — 17,5 млрд гривень.

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