Жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році — Finance.ua

Жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році Сьогодні 09:14 — Нерухомість

Жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році

Станом на кінець травня 2025 року українці вже сплатили 4,9 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найбільше надходжень зафіксовано у столиці: мешканці Києва перерахували до бюджету 990 мільйонів гривень.

Про це розповідає AgroReview

Регіони

Після Києва найбільші суми податку на нерухомість сплатили у

Київській області — 497 мільйонів гривень,

Дніпропетровській області — 496 мільйонів гривень,

мешканці Одеської області — 464 мільйони гривень.

Хто і скільки має сплатити

Фізичні особи, які володіють:

квартирами площею понад 60 кв. м;

будинками понад 120 кв. м;

або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.

Зазначимо, що у 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік. Розмір ставки податку не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. Отже, максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 квадратний метр.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.