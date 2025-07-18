Жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році — Finance.ua
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Жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році

Нерухомість
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Жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році
Жителі столиці сплатили майже мільярд гривень податку на нерухомість у 2025 році
Станом на кінець травня 2025 року українці вже сплатили 4,9 мільярда гривень податку на нерухомість, що на 17% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Найбільше надходжень зафіксовано у столиці: мешканці Києва перерахували до бюджету 990 мільйонів гривень.
Про це розповідає AgroReview.

Регіони

Після Києва найбільші суми податку на нерухомість сплатили у
  • Київській області — 497 мільйонів гривень,
  • Дніпропетровській області — 496 мільйонів гривень,
  • мешканці Одеської області — 464 мільйони гривень.

Хто і скільки має сплатити

Фізичні особи, які володіють:
  • квартирами площею понад 60 кв. м;
  • будинками понад 120 кв. м;
  • або різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.
Зазначимо, що у 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік. Розмір ставки податку не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за 1 квадратний метр, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. Отже, максимальний розмір ставки — 106,5 грн за 1 квадратний метр.
За матеріалами:
Finance.ua
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