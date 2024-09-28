ТОП-7 причин, по которым могут уволить с работы — Finance.ua

ТОП-7 причин, по которым могут уволить с работы Сегодня 10:09 — Личные финансы

ТОП-7 причин, по которым могут уволить с работы, Фото: freepik

Даже опытных сотрудников могут уволить по непредвиденным обстоятельствам. Однако часто причины связаны с поведением работника или отношением к работе.

Специалисты budni.robota.ua рассказали о факторах, которые могут повлиять на решение работодателя.

ТОП-7 причин, по которым могут уволить с работы

Низкая производительность. Может проявляться из-за невыполнения задач в установленные сроки, отсутствия инициативы, регулярных ошибок, которые негативно влияют на общие результаты команды и т. д.

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«Главные причины низкой производительности — отсутствие профессиональных навыков, неправильное управление временем и перегрузка работой», — отметили специалисты.

Еще одной веской причиной низкой производительности является нехватка мотивации. Равнодушие, отсутствие инициативы и нежелание прилагать дополнительные усилия приводят к снижению качества выполнения задач и несоблюдению установленных стандартов работы.

Регулярные опоздания и прогулы. Такие действия нарушают рабочий график и создают дополнительную нагрузку на других членов команды.

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Также это может приводить к задержкам в выполнении важных проектов, что чревато ущербом для репутации компании.

Постоянные прогулы свидетельствуют о безответственности работников, отсутствии мотивации и интереса к работе.

В долгосрочной перспективе это может привести к потере возможностей для карьерного роста или увольнению Ведь руководство ищет работников, на которых можно положиться, а не тех, которые постоянно нарушают дисциплину и подводят команду.

Конфликты с сотрудниками и управлением. Споры и отсутствие конструктивной коммуникации создают напряженную атмосферу, что снижает производительность и ухудшает психологический климат в коллективе.

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Важно уметь разрешать конфликты мирно, искать компромиссы и работать в команде. Работодатели ценят работников, которые уважают других и разрешают споры без агрессии.

Неуважение к корпоративной культуре. Не всегда на собеседовании можно определить, совпадают ли ценности человека с корпоративной культурой организации.

Ведь не все честны с рекрутерами, к тому же иногда желание получить желанный пост может заставить кандидата скрыть свои подлинные взгляды и мотивы.

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В результате работник получает работу и пренебрегает корпоративным дресс-кодом, отказывается участвовать в командных мероприятиях, демонстрирует неэтичное поведение взаимоотношений с клиентами, коллегами, дискредитирует имя компании или портит ее репутацию на рынке.

Такое поведение оказывает негативное влияние на имидж компании и создает весьма негативное впечатление о сотруднике.

Нарушение политики компании. Каждая организация устанавливает свои правила и стандарты поведения по различным аспектам работы: от использования оборудования и корпоративных ресурсов до нравственных норм, правил безопасности и соблюдения конфиденциальности.

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Но иногда работники их нарушают: используют корпоративное имущество для личных целей, передают конфиденциальную информацию третьим лицам, пренебрегают техникой безопасности.

Нарушение политики компании может привести к финансовым потерям и создать серьезные юридические риски для компании.

В таких случаях работодатель вынужден принять меры, чтобы защитить репутацию и безопасность бизнеса.

Юридические аспекты. Здесь речь идет о привлечении к незаконным финансовым операциям, манипулировании документами, некорректном использовании финансов компании, сознательном нарушении налоговых или иных правовых требований.

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Такие действия могут привести не только к увольнению работника, но и к уголовной ответственности.

Кроме того, многие организации работают в четко регулируемых секторах (финансы, медицина, информационные технологии и т. п. ), где каждый работник должен соблюдать строгие юридические стандарты.

Несоблюдение этих норм может повлечь за собой правовые санкции против компании или даже привести к потере лицензии на осуществление деятельности.

Экономические предпосылки и реструктуризация. Во время экономических кризисов или снижения доходов многие организации вынуждены сокращать персонал, чтобы уменьшить расходы и сохранить финансовую стабильность.

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Это может быть связано с общей нестабильностью рынка, снижением спроса на продукцию или услуги компании или изменением экономической ситуации в стране. В таких случаях решение об увольнении работников принимается из-за необходимости оптимизации ресурсов.

Кроме того, часто причиной увольнений является реструктуризация. Например, внедрение новых технологий, автоматизация процессов или слияние с другими компаниями может снизить потребность в некоторых работниках.

Причин увольнения много, но некоторые из них можно предвидеть и предотвратить, если соблюдать дисциплину, уважать корпоративные ценности и поддерживать хорошие отношения с коллегами и руководством.

Справка Finance.ua:

в 2024 году минимальная зарплата была увеличена до 8000 гривен, но в 2025 году ее размер останется без изменений в течение всего года;

министр финансов Сергей Марченко отметил, что сейчас нет возможности повышать социальные стандарты, о чем было договорено с международными партнерами.

данные Всемирного банка свидетельствуют, что уровень бедности в Украине вырос на 19% только за последние два года.



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