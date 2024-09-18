Две страны становятся популярными направлениями для тех, кто ищет работу в ЕС — Finance.ua

Две страны становятся популярными направлениями для тех, кто ищет работу в ЕС Сегодня 19:30 — Личные финансы

Две страны становятся популярными направлениями для тех, кто ищет работу в ЕС

Согласно опросу, проведенному Monitor Social, в 2022 году по сравнению с 2013 годом количество разрешений на работу, предоставленных иностранцам из-за пределов Европейского Союза, зафиксировало наибольший рост в Хорватии и Румынии.

Об этом пишет Schengen.News

То же свидетельствует о том, что эти две страны становятся популярными направлениями для иностранных работников.

Хорватия выдала более 53 400 разрешений на работу в 2022 году по сравнению со всего лишь 599, выданными в 2013 году, за которыми следует Румыния с 32 000 разрешениями на работу, выданными в 2022 году, по сравнению с 1542, выданными в 2013 году.

Статистика 2022 года показывает, что по сравнению со статистическими данными 2013 года в Хорватии увеличилось количество выданных разрешений на работу более чем в 80 раз, за ​​ней следует Румыния, где зафиксирован рост более чем в 20 раз по сравнению со статистикой 2013 года.

На уровне Европейского Союза в 2022 году было выдано 1 246 000 разрешений на работу, что почти в три раза больше, чем в 2013 году.

В таких странах, как Германия, Швеция и Испания, уровень разрешений на работу вырос ниже среднего европейского уровня, причем наибольший рост зафиксирован в странах Восточной Европы, включая Румынию.

В 2022 году Румыния выдала более 31 000 первых разрешений на работу для граждан, не являющихся гражданами ЕС.

Румыния занимает одно из самых низких мест в странах за пределами ЕС

Жители не входящих в ЕС стран в Румынии составляют менее 0,6 процента населения страны. Процент иностранцев в других странах ЕС выше. В Польше, Литве и Хорватии он превосходит 2 процента от общей численности населения.

Министерство труда и социальной солидарности Румынии заявило, что текущая ситуация на рынке труда в этой стране определяется внешней миграцией румынских граждан, имеющих право на работу, коррелируя с естественным сокращением населения, приток молодых людей на рынок труда ниже, чем выход на пенсию пожилых работников.

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