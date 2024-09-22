В какой европейской стране лучше всего соблюдают баланс между работой и отдыхом — Finance.ua

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В какой европейской стране лучше всего соблюдают баланс между работой и отдыхом

Мир
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В какой европейской стране лучше всего соблюдают баланс между работой и отдыхом
В какой европейской стране лучше всего соблюдают баланс между работой и отдыхом
В этом году несколько европейских стран перешли на четырехдневную рабочую неделю, и эксперты отмечают положительное влияние этого новшества на производительность и качество сна. В частности, сотрудники, работающие четыре дня в неделю вместо пяти, выиграют дополнительный час ночного сна.
Об этом свидетельствует исследование компании MattressNextDay, пишет Euronews.
В среднем европейцам удается спать около семи часов в сутки, хотя это число варьируется в зависимости от таких факторов, как баланс между работой и личной жизнью, качество воздуха и количество дневного света.

Страны с самым оптимальным режимом

Нидерланды возглавили рейтинг стран с лучшим балансом между временем работы и сном.
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Нидерландцы спят в среднем восемь часов и пять минут, а работают 32,2 часа в неделю. Это объясняет высокий уровень удовлетворения работой в стране.
Это, в свою очередь, помогает компаниям избегать текучки кадров и дополнительных затрат на повторный наем и обучение.
Кроме того, согласно отчету Gallup, Нидерланды высоко располагаются в топ странах мира, в которых сотрудники менее подвержены стрессу. Греция, Мальта и Кипр, например, занимают нижние строчки этого рейтинга.
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В Австрии также очень хороший показатель баланса между работой и сном: в среднем австрийские сотрудники работают 33,6 часа в неделю, а спят семь-восемь часов.
В этой стране не только относительно короткая рабочая неделя, но и значительно ограничены сверхурочные, а некоторые компании предлагают гибкий график работы.
Норвегия тоже вошла в страны с оптимальным соотношением работы и сна. Среднестатистический норвежец работает 33,9 часа в неделю.
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Примечательно, что норвежцы любят времяпрепровождение на свежем воздухе и разнообразные виды активного отдыха, такие как лыжи, походы и т. д.
Эта концепция даже называется — Friluftsliv, что переводится как «жизнь на свежем воздухе». Эти факторы укрепляют здоровье (например, нормализуют кровяное давление и уровень витамина D) и положительно влияют на сон, снижают стресс и улучшают настроение.

Где самый плохой баланс между работой и сном

Турция, Сербия и Черногория испытывают наибольшие проблемы с балансом между работой и сном. Турки работают в среднем 44,2 часа в неделю, что оставляет мало времени для отдыха.
Нестабильная экономическая ситуация заставляет работников работать больше. Черногория занимает второе место по продолжительности рабочей недели — 43,4 часа, что частично связано с культурой труда.

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