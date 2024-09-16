Работа в Нидерландах: какие вакансии предлагают украинцам и какая ситуация с жильем — Finance.ua

Работа в Нидерландах: какие вакансии предлагают украинцам и какая ситуация с жильем Сегодня 09:05 — Личные финансы

Работа в Нидерландах: какие вакансии предлагают украинцам и какая ситуация с жильем

Нидерланды — одна из стран ЕС, где значительная часть украинских беженцев устраивается на работу. Из-за большого потока людей в стране возник дефицит мест в приютах.

Какая ситуация с жильем для тех, кто планирует работать в Нидерландах, и какие вакансии предлагают этой осенью, в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Какова ситуация с жильем в Нидерландах

Недавно в Нидерландах был закрыт последний центр приема украинских беженцев в Утрехте, где люди могли находиться первые дни после прибытия в страну. Причина — людей некуда переселять в регионы, потому что места в муниципальных приютах заполнены. Так что новоприбывшим советуют самостоятельно искать себе жилье.

Чиновники отмечают, что заполненность пунктов приема по стране составляет 99,8%. Еженедельно в страну прибывают более 300 украинцев. В июле в Нидерландах находилось более 116 тыс. беженцев из Украины.

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Ранее местные чиновники отмечали, что все больше людей приезжают в целях трудоустройства. В прошлом году в Нидерландах работало 55% трудоспособных беженцев из Украины.

Мы спросили у экспертов Миграционной платформы EWL, изменилась ли ситуация с жильем для украинцев, желающих приехать в Нидерланды на работу.

«90 процентов работодателей по-прежнему предоставляют жилье работникам. Поэтому значительных изменений для людей, приезжающих в Нидерланды на работу, не произошло», — отмечает Маргарита Нестеренко.

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Она обращает внимание, что обычно нидерландские работодатели не трудоустраивают напрямую, а пользуются услугами компаний по трудоустройству, которые это жилье предоставляют.

«В среднем оно стоит 400−500 евро за месяц проживания. И часто находится на определенном расстоянии от предприятия, куда нужно добираться на авто, имея водительские права, или другим видом транспорта», — добавляет специалист.

Какие вакансии предлагают украинцам

Этой осенью в Нидерландах украинцам предлагают вакансии преимущественно в пищевой промышленности, отмечает Маргарита Нестеренко.

«Это могут быть предприятия по производству мясной и рыбной продукции. Из-за большого количества дождей меньше вакансий в этом году в агропромышленном комплексе. Зато они есть на сборе салатов, фруктов», — говорит она.

Почасовая ставка за такую ​​работу — 14 евро брутто (до отчислений). В месяц выходит около 2 тыс. евро без учета налогов.

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