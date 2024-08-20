Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли — Finance.ua

Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли Сегодня 13:30 — Личные финансы

Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли

Временное убежище для беженцев из Украины в нидерландском Утрехте остановило прием людей из-за перегрузок.

Об этом сообщает NOS.

Как работало убежище

Центр-убежище был запланирован как первая точка приема людей, которые только что прибыли в страну и нуждаются в крыше над головой, пока им предложат лучшее жилье с более длительными сроками пребывания.

Первоначально планировалось, что украинцы будут оставаться в этом центре около суток, а затем отправляться на новое место.

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Однако реализовать замысел не удалось, поскольку лучшие варианты для длительного проживания в дефиците, а новые люди прибывают быстрее, чем освобождаются места.

Почему убежище закрыли

Еще с февраля этот центр ограничил прием новых людей — новыми жителями могли стать лишь уязвимые категории, такие как семьи с маленькими детьми, люди преклонного возраста, люди с инвалидностью.

19 августа 2024 г. в Утрехте было решено закрыть на неопределенный срок приют для украинцев.

Решение о прекращении приема людей было принято из-за того, что в центре уже невозможно обеспечивать нормальные условия проживания — в санузлы большие очереди, жителям невозможно обеспечить достаточную приватность.

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«Причина решения — не наплыв людей, а нехватка мест для приема», — отметил представитель министерства по делам убежища и миграции.

Для тех, кто в настоящее время проживает в центре, ищут варианты проживания по всей территории страны.

Что делать украинцам, приезжающим в Нидерланды

Сейчас в Нидерланды еженедельно приезжают около 300 украинцев, тогда как освобождаются только около сотни мест.

Украинцы, прибывающие в Нидерланды, в основном должны сами позаботиться о поиске жилья.

Справка Finance.ua:

с 1 августа 2024 г. украинцы в Нидерландах могут получить местные водительские права. Для этого нужно сдать экзамен;

Согласно результатам опроса, 44% граждан Украины намерены остаться в Нидерландах на несколько лет. Более пятой части респондентов (21%) планируют остаться хотя бы на год, и только 6% планируют остаться навсегда.

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