Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли — Finance.ua

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Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли

Личные финансы
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Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли
Один из центров приема беженцев в Нидерландах временно закрыли
Временное убежище для беженцев из Украины в нидерландском Утрехте остановило прием людей из-за перегрузок.
Об этом сообщает NOS.

Как работало убежище

Центр-убежище был запланирован как первая точка приема людей, которые только что прибыли в страну и нуждаются в крыше над головой, пока им предложат лучшее жилье с более длительными сроками пребывания.
Первоначально планировалось, что украинцы будут оставаться в этом центре около суток, а затем отправляться на новое место.
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Однако реализовать замысел не удалось, поскольку лучшие варианты для длительного проживания в дефиците, а новые люди прибывают быстрее, чем освобождаются места.

Почему убежище закрыли

Еще с февраля этот центр ограничил прием новых людей — новыми жителями могли стать лишь уязвимые категории, такие как семьи с маленькими детьми, люди преклонного возраста, люди с инвалидностью.
19 августа 2024 г. в Утрехте было решено закрыть на неопределенный срок приют для украинцев.
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Решение о прекращении приема людей было принято из-за того, что в центре уже невозможно обеспечивать нормальные условия проживания — в санузлы большие очереди, жителям невозможно обеспечить достаточную приватность.
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«Причина решения — не наплыв людей, а нехватка мест для приема», — отметил представитель министерства по делам убежища и миграции.
Для тех, кто в настоящее время проживает в центре, ищут варианты проживания по всей территории страны.

Что делать украинцам, приезжающим в Нидерланды

Сейчас в Нидерланды еженедельно приезжают около 300 украинцев, тогда как освобождаются только около сотни мест.
Украинцы, прибывающие в Нидерланды, в основном должны сами позаботиться о поиске жилья.

Справка Finance.ua:

  • с 1 августа 2024 г. украинцы в Нидерландах могут получить местные водительские права. Для этого нужно сдать экзамен;
  • Согласно результатам опроса, 44% граждан Украины намерены остаться в Нидерландах на несколько лет. Более пятой части респондентов (21%) планируют остаться хотя бы на год, и только 6% планируют остаться навсегда.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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