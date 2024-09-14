Имеет ли право работодатель отказать отцу в отпуске при рождении ребенка — Finance.ua

Имеет ли право работодатель отказать отцу в отпуске при рождении ребенка Сегодня 18:19 — Личные финансы

Имеет ли право работодатель отказать отцу в отпуске при рождении ребенка

Работодатели не могут отказать отцам в предоставлении отпуска при рождении ребенка, за исключением случаев, когда они работают на объектах критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда.

Отмечается, что законодательство о труде (статья 77−3 КЗоТ Украины) предусматривает предоставление работникам разового оплачиваемого отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

Кто имеет право на отпуск при рождении ребенка

Право на такой отпуск имеют отец ребенка или муж, жена которого родила ребенка, или другие родственники (если мать или отец ребенка одинокие). Однако этот отпуск предоставляется только одному лицу.

Как воспользоваться правом на отпуск при рождении ребенка

Чтобы воспользоваться этим правом, работник должен подать заявление работодателю не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка.

«Если работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, работодатель имеет право отказать ему в период действия военного положения», — отмечают в Гоструда.

Напомним, предприниматели могут получить выплаты по беременности и родам, если уплачивали единый социальный взнос в размере по меньшей мере минимального.

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