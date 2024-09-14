Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців — Finance.ua

Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців
Підприємиці можуть отримати виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі щонайменше мінімального.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.
Оновлення даних
Зазначається, що важливо також оновлювати свої персональні дані у разі їх зміни (прізвище, місце проживання тощо), щоб в майбутньому отримувати виплати по соціальному страхуванню, в тому числі по вагітності та пологах.
Оновити дані можна, звернувшись до:
- податкового органу — для заміни облікової картки та оновлення даних у реєстрах;
- державного реєстратора — для подання оновлених відомостей до Єдиного державного реєстру;
- територіального органу Пенсійного фонду України — для внесення змін до персональної облікової картки та оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб;
- банківської установи — про зміну виплатних реквізитів;
- сімейного лікаря — для внесення змін до медичної декларації.
У ПФУ наголосили, що несвоєчасне оновлення даних може призвести до проблем з оформленням декретних виплат.
Нагадаємо, у 2024 році змінився розмір декретних виплат для працевлаштованих жінок. Як правило, вони отримують допомогу у розмірі 100% середньої заробітної за весь час відпустки.
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