Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців

Особисті фінанси
54
Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців
Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців, Фото: freepik
Підприємиці можуть отримати виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі щонайменше мінімального.
Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Оновлення даних

Зазначається, що важливо також оновлювати свої персональні дані у разі їх зміни (прізвище, місце проживання тощо), щоб в майбутньому отримувати виплати по соціальному страхуванню, в тому числі по вагітності та пологах.
Оновити дані можна, звернувшись до:
  • податкового органу — для заміни облікової картки та оновлення даних у реєстрах;
  • державного реєстратора — для подання оновлених відомостей до Єдиного державного реєстру;
  • територіального органу Пенсійного фонду України — для внесення змін до персональної облікової картки та оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб;
  • банківської установи — про зміну виплатних реквізитів;
  • сімейного лікаря — для внесення змін до медичної декларації.
У ПФУ наголосили, що несвоєчасне оновлення даних може призвести до проблем з оформленням декретних виплат.
Нагадаємо, у 2024 році змінився розмір декретних виплат для працевлаштованих жінок. Як правило, вони отримують допомогу у розмірі 100% середньої заробітної за весь час відпустки.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.