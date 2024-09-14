Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців — Finance.ua

Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців Сьогодні 13:13 — Особисті фінанси

Умови отримання декретних виплат для жінок-підприємців, Фото: freepik

Підприємиці можуть отримати виплати у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо сплачували єдиний соціальний внесок у розмірі щонайменше мінімального.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Оновлення даних

Зазначається, що важливо також оновлювати свої персональні дані у разі їх зміни (прізвище, місце проживання тощо), щоб в майбутньому отримувати виплати по соціальному страхуванню, в тому числі по вагітності та пологах.

Оновити дані можна, звернувшись до:

податкового органу — для заміни облікової картки та оновлення даних у реєстрах;

— для заміни облікової картки та оновлення даних у реєстрах; державного реєстратора — для подання оновлених відомостей до Єдиного державного реєстру;

— для подання оновлених відомостей до Єдиного державного реєстру; територіального органу Пенсійного фонду України — для внесення змін до персональної облікової картки та оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб;

— для внесення змін до персональної облікової картки та оновлення даних у Реєстрі застрахованих осіб; банківської установи — про зміну виплатних реквізитів;

— про зміну виплатних реквізитів; сімейного лікаря — для внесення змін до медичної декларації.

У ПФУ наголосили, що несвоєчасне оновлення даних може призвести до проблем з оформленням декретних виплат.

Нагадаємо, у 2024 році змінився розмір декретних виплат для працевлаштованих жінок. Як правило, вони отримують допомогу у розмірі 100% середньої заробітної за весь час відпустки.

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