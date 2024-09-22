Имеет ли работодатель право перевести работника на другую работу без его согласия — Finance.ua
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Имеет ли работодатель право перевести работника на другую работу без его согласия

Личные финансы
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Имеет ли работодатель право перевести работника на другую работу без его согласия
Имеет ли работодатель право перевести работника на другую работу без его согласия
Работодатель может перевести работника на другую работу без его согласия во время военного положения, однако есть определенные условия.
Об этом сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

Когда работодатель может перевести работника на другую работу

Согласно 3 ст. Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», работодатель может перевести работника на другую работу, не предусмотренную трудовым договором, без его согласия, если такая работа не противопоказана по состоянию здоровья.

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Это возможно при условии, что такая работа не противопоказана работнику по состоянию здоровья, только для предотвращения или ликвидации последствий боевых действий, а также других обстоятельств, которые представляют или могут представлять угрозу жизни или нормальным жизненным условиям людей.
«Оплата труда за выполненную новую работу не может быть ниже средней заработной платы за предыдущую работу», — добавили в Гоструда.
Напомним, во втором квартале 2024 года средняя зарплата штатных работников в Украине выросла на 22,1%, достигнув 20 964 гривен. Финансисты и IT-специалисты получают в 2−2,5 раза больше.
По материалам:
Finance.ua
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