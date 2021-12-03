День финансов: «еПоддержка» еще в 13 банках, OLX готовится к покупке Auto.Ria, мифы о РРО

Среда, 22 декабря. Гетманцев развеял самые популярные мифы о ПРРО и РРО, а ВАКС заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка Александра Дубилета.

«еПоддержка» еще в 13 банках. Как сообщил сегодня министр цифровой трансформации Михаил Федоров, оформить карту для получения 1000 гривен по программе «еПоддержка» можно в шести банках, а еще тринадцать банков находятся на стадии подключения. По его словам, некоторые банки планируют выдавать физические карты. Благодаря этому граждане у которых в телефонах нет функции бесконтактной оплаты и которые не хотят покупать онлайн, смогут также использовать начисленные деньги.

Также в Минцифре сообщили, что в приложении государственных услуг Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о проверке кредитной истории при открытии нового кредита. Уведомления будут поступать на мобильный телефон в случае сторонней проверки кредитной истории.

Дубилета заочно арестовали. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету — его заочно арестовали. Как говорится в сообщении САП, в ходе следствия было установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, председатель правления банка вместе с другими лицами на основании ложных документов выплатил средства банка (более 136,89 млн гривен) в пользу страховой компании, связанной с ПриватБанком.

OLX готовится приобрести Auto.Ria. Как сообщает «РБК-Украина Auto» со ссылкой сразу на несколько источников, близких к одной из сторон процесса, крупнейший сайт объявлений об авто в Украине Auto.Ria может быть куплен OLX. Сделка находится в активной стадии обсуждения сторонами, и в ближайшее время планируется подача в Антимонопольный комитет Украины. Если сделка по покупке Auto.Ria состоится, то рыночная доля OLX в сегменте объявлений об авто (онлайн-классифайд в авто) вырастет с 25−30% до 75−80%.

Мифы о РРО. С 1 января 2021 года в Украине вводят обязательные РРО для плательщиков единого налога — ФЛП. Эти правила обязательно начнут действовать — их не будут отменять или переносить. Глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев развеял самые популярные мифы о программных (ПРРО) или обычных РРО. Так, по его словам, учет первичных документов или любой другой учет для ФЛП 2−3 групп вести не нужно. ГНС не может требовать первичные документы у плательщиков единого налога за исключением трех рисковых групп.

Тарифы Новой почты с 1 января 2022. Компания «Новая почта» с 1 января 2022 года обновляет тарифы на некоторые услуги. Так, доставка документов весь следующий год будет стоить 40 гривен, и в эту сумму уже включен фирменный картонный конверт. Кроме того, компания продлевает спецтариф на доставку в почтоматы за 35 гривен до марта 2022 года.

Цены на квартиры в Украине. Как свидетельствуют результаты исследования, за октябрь-ноябрь продавцы квартир на вторичном рынке Украины в среднем увеличили цены на 9,6%. В Киеве цены выросли на 13,2%, в других городах-миллионниках гораздо меньше. Так, с октября по ноябрь включительно средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Украины, выросла на 9,6%: с $901/м2 до $988/м2.

Добавим, что Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности. Это значит, что в несколько раз вырастут штрафы за незаконное строительство и строительство, совершенное с нарушениями.

Распродажа от МАУ. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» устроила праздничную распродажу билетов к новогодним праздникам. Так, авиакомпания предлагает путешественникам скидки до 15% на билеты на рейсы из Киева и Одессы. Распродажа продлится до 26 декабря, а цены со скидками распространяются на путешествия с 15 января по 14 апреля 2022 года. Некоторые направления и цены за билет в одну сторону по ссылке.